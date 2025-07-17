Україна отримала 70 тисяч доз комбінованої вакцини для захисту дітей одразу від п’яти хвороб

Вакцина ПЕНТА-Hib — це комбінована вакцина для профілактики кашлюку з цільноклітинним кашлюковим компонентом, дифтерії, правця, гепатиту B та гемофільної інфекції типу b (Хіб-інфекція) для безоплатного щеплення дітей за національним Календарем профілактичних щеплень. Про це повідомляє пресслужба МОЗ, пише УНН.

Деталі

ПЕНТА-Hib є частиною поставки вакцин, які Україна отримує в рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi). Угоду про партнерство між Глобальним альянсом та Україною підписали наприкінці 2024 року. За нею частину вакцин на підтримку національної програми з імунізації, відповідно до національної Стратегії розвитку імунопрофілактики до 2030 року, фінансує Глобальний альянс з вакцин та імунізації (Gavi).

У межах даного партнерства, закупівлю та доставку вакцин до країни здійснює ЮНІСЕФ. Розподіл препаратів до областей координує Центр громадського здоров’я. Вакцина призначена для щеплення дітей за національним Календарем профілактичних щеплень та буде розподілена до медзакладів між областями.

Чим небезпечні 5 інфекцій, від яких захищає вакцина:

Дифтерійний токсин — один із найсильніших токсинів. Потрапивши в кров, він може вражати нерви, які контролюють м’язи, задіяні в диханні, призвести до паралічу цих м’язів і навіть до зупинки дихання. Токсин також може вразити нирки, спричинити серцево-судинну недостатність.

Правець — інфекційне захворювання, яке проявляється болісними судомами, під час яких можуть виникати розриви м’язів і переломи кісток, можливі внутрішньочерепні крововиливи. Летальність від правця може сягати 80%.

Кашлюк — характеризується запаленням дихальних шляхів і супроводжується нападами спазматичного кашлю, який порушує дихання — аж до його зупинки. У новонароджених і маленьких дітей, які ще не пройшли повний курс вакцинації, захворювання може перебігати у важкій формі, із розвитком таких ускладнень як пневмонія, ушкодження головного мозку, і може призвести до смерті.

Гепатит B — інфекційне захворювання, спричинене вірусом гепатиту B, яке вражає печінку і може призвести до раку печінки.

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Гемофільна інфекція — спричиняє ряд хвороб серед яких менінгіт (запалення оболонок мозку), також:

пневмонія (запалення легень);

епіглотит (набряк надгортанника, що швидко призводить до обструкції дихальних шляхів та суттєво ускладнює дихання);

бактеріємія (інфекція крові);

септичний артрит (запалення суглобів);

отит (запалення вух);

перикардит (запалення зовнішньої оболонки серця).

Зазначається, що щеплення можна зробити безоплатно у пунктах щеплень в державних медзакладах або приватних, які мають угоду з Національною службою здоров’я.

Щоб зробити щеплення або дізнатися, коли потрібно вакцинуватися, зверніться до свого сімейного лікаря або педіатра. Лікар перевірить дані про вакцинацію і якщо щеплення пропущене або даних про проведені щеплення немає, дасть направлення на вакцинацію і проконсультує щодо подальшого плану дій.

Якщо графік вакцинації порушено (наприклад, якесь зі щеплень пропущене), це не значить, що треба розпочинати курс імунізації спочатку.

Проте вкрай важливо надолужити пропущені щеплення якомога швидше незалежно від того, скільки минуло часу. Тож зверніться до сімейного лікаря чи педіатра — спеціаліст допоможе вам скласти індивідуальний графік щеплень - додали в МОЗ.

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