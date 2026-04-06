Украина поддержит перевод 100 книг в 33 странах мира - Минкульт
Киев • УНН
Украинский институт книги поддержит 100 переводческих проектов в рамках программы Translate Ukraine. В список вошли издатели из 33 стран мира.
Украина поддержит издание 100 переводов украинских книг в 33 странах мира в рамках программы Translate Ukraine. Об этом сообщает Министерство культуры Украины, передает УНН.
Подробности
Программу реализует Украинский институт книги. Конкурс проходил в два этапа: сначала заявки проходили техническую проверку, после чего их оценивал Экспертный совет.
Всего в этом году на конкурс подали 179 заявок от издателей из разных стран мира – это больше, чем в прошлом году. К дальнейшему рассмотрению допустили 176 проектов от 119 издателей из 44 стран.
По результатам оценивания поддержку получили 100 переводческих проектов. Ожидается, что все они будут реализованы в течение года.
В Минкульте отмечают, что программа направлена на популяризацию украинской литературы в мире и расширение культурного присутствия Украины на международной арене.
