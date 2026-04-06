Україна підтримає переклад 100 книжок у 33 країнах світу - Мінкульт

Україна підтримає видання 100 перекладів українських книжок у 33 країнах світу в межах програми Translate Ukraine. Про це повідомляє Міністерство культури України, передає УНН.

Деталі

Програму реалізує Український інститут книги. Конкурс відбувався у два етапи: спочатку заявки проходили технічну перевірку, після чого їх оцінювала Експертна рада.

Загалом цього року на конкурс подали 179 заявок від видавців з різних країн світу – це більше, ніж торік. До подальшого розгляду допустили 176 проєктів від 119 видавців із 44 країн.

За результатами оцінювання підтримку отримали 100 перекладацьких проєктів. Очікується, що всі вони будуть реалізовані протягом року.

У Мінкульті зазначають, що програма спрямована на популяризацію української літератури у світі та розширення культурної присутності України на міжнародній арені.

