Україна підтримає переклад 100 книжок у 33 країнах світу - Мінкульт

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Український інститут книги підтримає 100 перекладацьких проєктів у межах програми Translate Ukraine. До списку увійшли видавці з 33 країн світу.

Україна підтримає переклад 100 книжок у 33 країнах світу - Мінкульт

Україна підтримає видання 100 перекладів українських книжок у 33 країнах світу в межах програми Translate Ukraine. Про це повідомляє Міністерство культури України, передає УНН.

Деталі

Програму реалізує Український інститут книги. Конкурс відбувався у два етапи: спочатку заявки проходили технічну перевірку, після чого їх оцінювала Експертна рада.

Загалом цього року на конкурс подали 179 заявок від видавців з різних країн світу – це більше, ніж торік. До подальшого розгляду допустили 176 проєктів від 119 видавців із 44 країн.

За результатами оцінювання підтримку отримали 100 перекладацьких проєктів. Очікується, що всі вони будуть реалізовані протягом року.

У Мінкульті зазначають, що програма спрямована на популяризацію української літератури у світі та розширення культурної присутності України на міжнародній арені.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКультура
російська пропаганда
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Україна