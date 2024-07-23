Украина выполнила условия в рамках программы Ukraine Facility и ожидает получения очередного транша от ЕС в размере 4,1 млрд евро в сентябре. Правительство также привлекает через Всемирный банк грант от США на 3,9 млрд долларов, которые ожидаются в ближайшее время. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства во вторник, пишет УНН.

Детали

По его словам, продолжается работа с партнерами по привлечению необходимого финансирования.

"Украина успешно выполнила индикаторы второго квартала 2024 года для программы Ukraine Facility. Имеем положительную оценку от Еврокомиссии. Речь идет о реформах в бюджетной, таможенной, антикоррупционной и энергетической сферах", - отметил Шмыгаль в Telegram.

Рассчитываем на следующий транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро уже в сентябре этого года. Также правительство сегодня принимает решение о привлечении гранта на 3,9 млрд долларов от США. Средства поступят через структуры Всемирного банка. Ожидаем поступления этого гранта уже в ближайшее время - сообщил Премьер.

Правительство, по его словам, направит средства гранта на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы социальной поддержки.

Україна цього року отримала вже 16 млрд дол. зовнішнього фінансування до бюджету, очікує ще 22 млрд дол. - Мінфін