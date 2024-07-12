Украина в этом году получила уже 16 млрд долл. внешнего финансирования в бюджет, ожидает еще 22 млрд долл. - Минфин
Киев • УНН
В этом году Украина уже получила $16 млрд внешнего финансирования для государственного бюджета, и еще $22 млрд ожидается до конца года, всего $42,5 млрд помощи от международных партнеров.
Украина в этом году получила в государственный бюджет уже 16 млрд долл. внешнего финансирования, до конца года ожидается еще 22 млрд долл. Об этом сообщили в пятницу в Минфине по итогам заседания по координации усилий по работе с международными партнерами в рамках Многосторонней координационной платформы доноров, пишет УНН.
В текущем году в госбюджет уже поступило 16 млрд долларов США внешнего финансирования, до конца года ожидается еще 22 млрд долларов США
Министр финансов Сергей Марченко во время заседания очертил актуальные задачи для украинской стороны в рамках Платформы.
"За полтора года функционирования Платформы уже имеем весомые результаты, в частности в привлечении необходимой бюджетной помощи в 2023 году (42,5 млрд долларов США) и заверения в сохранении помощи в 2024 году", - отметил министр финансов.
Среди обсуждаемых тем:
- Дальнейшая работа с донорами для обеспечения бюджетных потребностей в 2024-2025 годах. Сохранение прозрачного и подотчетного сотрудничества с донорами. Правительство, как указано, регулярно обеспечивает предоставление всей информации об использовании в Украине средств доноров.
- Подготовка единого перечня проектов быстрого восстановления, определение приоритетности для эффективного привлечения донорской поддержки.
- Продолжение реализации реформы управления публичными инвестициями в сотрудничестве с международными партнерами, в том числе в рамках Платформы. Реформа предусматривает четкое определение и стратегическое планирование публичных инвестиций на среднесрочную перспективу и их максимальную интеграцию в бюджетный процесс.
- Системное обновление Матрицы реформ в координации с другими министерствами и центральными органами исполнительной власти. "Министерство финансов Украины в ближайшее время представит обновленные результаты по итогам первого полугодия 2024 года", - сообщили в Минфине.
- Работа с донорами в рамках Платформы для усиления поддержки частного сектора, в частности через гарантии, страхование рисков, экспортное кредитование.
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