Украина в этом году получила уже 16 млрд долл. внешнего финансирования в бюджет, ожидает еще 22 млрд долл. - Минфин

Украина в этом году получила в государственный бюджет уже 16 млрд долл. внешнего финансирования, до конца года ожидается еще 22 млрд долл. Об этом сообщили в пятницу в Минфине по итогам заседания по координации усилий по работе с международными партнерами в рамках Многосторонней координационной платформы доноров, пишет УНН.

В текущем году в госбюджет уже поступило 16 млрд долларов США внешнего финансирования, до конца года ожидается еще 22 млрд долларов США - сообщили в Минфине.

Министр финансов Сергей Марченко во время заседания очертил актуальные задачи для украинской стороны в рамках Платформы.

"За полтора года функционирования Платформы уже имеем весомые результаты, в частности в привлечении необходимой бюджетной помощи в 2023 году (42,5 млрд долларов США) и заверения в сохранении помощи в 2024 году", - отметил министр финансов.

Среди обсуждаемых тем:

Дальнейшая работа с донорами для обеспечения бюджетных потребностей в 2024-2025 годах. Сохранение прозрачного и подотчетного сотрудничества с донорами. Правительство, как указано, регулярно обеспечивает предоставление всей информации об использовании в Украине средств доноров.

Подготовка единого перечня проектов быстрого восстановления, определение приоритетности для эффективного привлечения донорской поддержки.

Продолжение реализации реформы управления публичными инвестициями в сотрудничестве с международными партнерами, в том числе в рамках Платформы. Реформа предусматривает четкое определение и стратегическое планирование публичных инвестиций на среднесрочную перспективу и их максимальную интеграцию в бюджетный процесс.

Системное обновление Матрицы реформ в координации с другими министерствами и центральными органами исполнительной власти. "Министерство финансов Украины в ближайшее время представит обновленные результаты по итогам первого полугодия 2024 года", - сообщили в Минфине.

Работа с донорами в рамках Платформы для усиления поддержки частного сектора, в частности через гарантии, страхование рисков, экспортное кредитование.

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