Украина осуждает массированную иранскую ракетную атаку против Израиля

МИД Украины решительно осуждает массированную иранскую ракетную атаку против Израиля вечером 1 октября. Киев поддерживает оперативные действия союзников и партнеров Израиля, которые приняли превентивные меры, передает УНН.

МИД Украины решительно осуждает массированную иранскую ракетную атаку против Израиля вечером 1 октября 2024 года. Мирные люди никогда не должны быть целями для смертоносных атак. В очередной раз призываем все стороны ближневосточного противостояния не допустить перерастания конфликта в широкомасштабную войну, последствия которой будут иметь катастрофический характер не только для людей в регионе, но и для всего мира - говорится в заявлении МИД.

В МИД отметили, что Украина уже более двух с половиной лет сопротивляется неспровоцированной вооруженной агрессии, противостоит не только государству-агрессору России, но и ее приспешникам, в частности Ирану, который поставляет российскому режиму вооружение для войны против нашего государства.

Осуждаем действия иранского режима, которые дестабилизируют сразу два региона: Европу и Ближний Восток. Поддерживаем оперативные действия союзников и партнеров Израиля, которые приняли превентивные меры для минимизации негативных последствий ракетных обстрелов израильской территории со стороны Ирана. Призываем союзников Украины так же решительно и без колебаний защищать украинское небо от российских ракетных и дроновых атак, поскольку человеческая жизнь одинаково ценна в любой части мира - заявили в МИДе.

МИД подчеркивает важность неукоснительного соблюдения всеми государствами мира норм и принципов международного права и Устава ООН.

Скорейшая стабилизация ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке является важным условием для недопущения дальнейшей региональной дестабилизации - добавили в МИД.

Дополнение

Во вторник, 1 октября, Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран, который во вторник вечером нанес массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля, «совершил большую ошибку и заплатит за нее».