Україна засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю
Київ • УНН
МЗС України рішуче засудило масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю 1 жовтня. Київ підтримує дії союзників Ізраїлю та закликає захищати українське небо від російських атак.
МЗС України рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня. Київ підтримує оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів, передає УНН.
МЗС України рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня 2024 року. Мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак. Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу
В МЗС зазначили, що Україна вже понад два з половиною роки чинить опір неспровокованій збройній агресії, протистоїть не лише державі-агресору росії, але й її поплічникам, зокрема Ірану, який постачає російському режиму озброєння для війни проти нашої держави.
Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід. Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану. Закликаємо союзників України так само рішуче та без коливань захищати українське небо від російських ракетних та дронових атак, оскільки людське життя є однаково цінним у будь-якій частині світу
МЗС підкреслює важливість неухильного дотримання усіма державами світу норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН.
Якнайшвидша стабілізація безпекової ситуації на Близькому Сході є важливою умовою для недопущення подальшої регіональної дестабілізації
Доповнення
У вівторок, 1 жовтня, Іран запустив сотні ракет у бік Ізраїля.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран, який у вівторок увечері завдав масованого удару балістичними ракетами по території Ізраїлю, "зробив велику помилку і заплатить за неї".