Украина опустилась на 111-е место в рейтинге счастья

Украина оказалась на 111-м месте в обновленном рейтинге счастья, первое место - у Финляндии, пишет УНН со ссылкой на результаты отчета о счастье в мире за 2025 год (World Happiness Report 2025).

В прошлом году Украина была на 105-й строчке рейтинга.

Детали

World Happiness Report 2025 содержит рейтинг самых счастливых стран мира. Финляндия лидирует в мире по уровню счастья восьмой год подряд, а финны сообщают о среднем балле 7,736 (из 10), когда их просят оценить свою жизнь.

Коста-Рика (6-е место) и Мексика (10-е место) впервые входят в первую десятку, тогда как тенденции к росту в таких странах, как Литва (16-е место), Словения (19-е место) и Чехия (20-е место), подчеркивают сближение уровней счастья между Восточной, Центральной и Западной Европой.

Соединенные Штаты (24 место) опустились на свою самую низкую позицию в рейтинге, а Великобритания (23 место) сообщила о самой низкой средней оценке жизни с момента отчета 2017 года.

Вера в доброту других гораздо теснее связана со счастьем, чем считалось ранее, согласно результатам отчета, опубликованным 20 марта.

Глобальные данные о предполагаемом и фактическом "возврате потерянных кошельков" показывают, что люди слишком пессимистично относятся к доброте своих сообществ по сравнению с реальностью. Фактические показатели "возврата кошельков" примерно вдвое выше ожидаемых людьми.

Вера в то, что другие готовы вернуть вам потерянный кошелек, также является сильным предвестником счастья населения: страны Северной Европы снова возглавляют рейтинг самых счастливых стран мира, но они также занимают первые места по ожидаемому и фактическому "возврату потерянных кошельков".

Результаты опубликованы сегодня в ознаменование Международного дня счастья ООН. Они основываются на данных Gallup World Poll и других источниках, включая опрос Lloyd's Register Foundation World Risk Poll, и проанализированы ведущими экспертами в области науки о благополучии.

Другие результаты, опубликованные в докладе о счастье, посвященном теме "забота и совместное использование", включают:

Совместная трапеза с другими тесно связана с благополучием во всех регионах мира, но количество людей, которые обедают в одиночестве в Соединенных Штатах, за последние два десятилетия увеличилось на 53%. Размер домохозяйства тесно связан со счастьем. Четыре-пять человек, живущих вместе, наслаждаются самым высоким уровнем счастья в Мексике и Европе, но многие люди в Европе живут одни. В 2023 году 19% молодых людей во всем мире сообщили, что у них нет никого, на кого они могли бы рассчитывать в плане социальной поддержки. Это на 39% больше, чем в 2006 году. Смерть от отчаяния встречается реже в странах, где чаще всего происходят благотворительные акты. Снижение счастья и общественного доверия в США и некоторых частях Европы в совокупности объясняет рост и направление политической поляризации и антисистемных голосований. Эффективность затрат благотворительных организаций значительно отличается. Некоторые благотворительные организации в сотни раз лучше других повышают уровень счастья на доллар.

Украина заняла 92-ю строчку в рейтинге счастья среди стран мира: ощутимо влияние войны