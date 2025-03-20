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Україна опустилася на 111-те місце в рейтингу щастя

Київ • УНН

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Україна опинилася на 111-му місці в рейтингу щастя, втративши позиції порівняно з минулим роком. Фінляндія очолює рейтинг восьмий рік поспіль, лідируючи за рівнем щастя.

Україна опустилася на 111-те місце в рейтингу щастя

Україна опинилася на 111-му місці в оновленому рейтингу щастя, перше місце - у Фінляндії, пише УНН з посиланням на результати звіту про щастя у світі за 2025 рік (World Happiness Report 2025).

Торік Україна була на 105-й сходинці рейтингу.

Деталі

World Happiness Report 2025 містить рейтинг найщасливіших країн світу. Фінляндія лідирує у світі за рівнем щастя восьмий рік поспіль, а фіни повідомляють про середній бал 7,736 (з 10), коли їх просять оцінити своє життя.

Коста-Ріка (6-е місце) і Мексика (10-е місце) вперше входять у першу десятку, тоді як тенденції до зростання в таких країнах, як Литва (16-е місце), Словенія (19-е місце) і Чехія (20-е місце), підкреслюють зближення рівнів щастя між Східною, Центральною та Західною Європою.

Сполучені Штати (24 місце) опустилися на свою найнижчу позицію у рейтингу, а Велика Британія (23 місце) повідомила про найнижчу середню оцінку життя з моменту звіту 2017 року.

Віра в доброту інших набагато тісніше пов'язана зі щастям, ніж вважалося раніше, згідно з результатами звіту, опублікованими 20 березня.

Глобальні дані про передбачуване та фактичне "повернення втрачених гаманців" показують, що люди надто песимістично ставляться до доброти своїх спільнот порівняно з реальністю. Фактичні показники "повернення гаманців" приблизно вдвічі вищі за очікувані людьми.

Віра в те, що інші готові повернути вам втрачений гаманець, також є сильним провісником щастя населення: країни Північної Європи знову очолюють рейтинг найщасливіших країн світу, але вони також займають перші місця з очікуваного та фактичного "повернення втрачених гаманців".

Результати опубліковані сьогодні на ознаменування Міжнародного дня щастя ООН. Вони ґрунтуються на даних Gallup World Poll та інших джерелах, включаючи опитування Lloyd's Register Foundation World Risk Poll, та проаналізовані провідними експертами в галузі науки про благополуччя.

Інші результати, опубліковані у доповіді про щастя, присвяченій темі "турбота та спільне використання", включають:

  1. Спільна трапеза з іншими тісно пов'язана з благополуччям у всіх регіонах світу, але кількість людей, які обідають наодинці у Сполучених Штатах, за останні два десятиліття збільшилась на 53%.
    1. Розмір домогосподарства тісно пов'язаний із щастям. Чотири-п'ять людей, які живуть разом, насолоджуються найвищим рівнем щастя в Мексиці та Європі, але багато людей у ​​Європі живуть самі.
      1. У 2023 році 19% молодих людей у ​​всьому світі повідомили, що вони не мають нікого, на кого вони могли б розраховувати в плані соціальної підтримки. Це на 39% більше, ніж 2006 року.
        1. Смерть від розпачу зустрічається рідше у країнах, де найчастіше відбуваються благодійні акти.
          1. Зниження щастя та суспільної довіри в США та деяких частинах Європи в сукупності пояснює зростання та напрямок політичної поляризації та антисистемних голосувань.
            1. Ефективність витрат благодійних організацій значно відрізняється. Деякі благодійні організації в сотні разів краще за інших підвищують рівень щастя на долар.

              Україна посіла 92-у сходинку в рейтингу щастя серед країн світу: відчутно вплив війни20.03.23, 08:42 • 506431 перегляд

              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

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