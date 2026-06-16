Украина обновит работу банков и страховщиков по правилам ЕС до 2028 года - Пышный

Украина намерена к 2028 году привести банки и страховые компании в соответствие с правилами ЕС. Об этом в комментарии Reuters заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, передает УНН.

Детали

Он отметил, что украинские банковские нормы на данный момент соответствуют нормам и требованиям ЕС примерно на 78%, тогда как до начала вторжения этот показатель составлял около 50%.

В то же время в страховом секторе уровень соответствия ниже - около 55%. Пышный отметил, что НБУ проводит реформу украинского страхового сектора с целью сделать его "более прозрачным, стабильным и привлекательным для инвесторов".

У нас есть масштабная программа европейской интеграции. Мы считаем, что война и трансформация, которую мы сейчас переживаем, не означают, что нам следует замедляться. Напротив, это означает, что мы должны использовать их для ускорения прогресса - подчеркнул Пышный.

По его словам, экономика Украины сократилась почти на 30% в первый год вторжения, но восстановилась примерно на 10% в последующие годы. Частный капитал будет играть ключевую роль в восстановлении страны, добавил он.

Нам нужен частный капитал. А для привлечения частного капитала необходима инфраструктура - сказал он.

Пышный добавил, что чиновники также работают над новым законодательством, призванным активизировать работу фондового рынка в Украине.

Напомним

15 июня Украина и Европейский Союз официально начали переговоры о вступлении. Обе стороны открыли первый кластер.