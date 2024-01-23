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Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить себя от нападений на гражданское население: посол США в Украине отреагировала на удары по Украине

Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить себя от нападений на гражданское население: посол США в Украине отреагировала на удары по Украине

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 08:49  •  12799 просмотра

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Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула необходимость поддержки Украины после того, как российские атаки на несколько городов привели к гибели по меньшей мере 5 человек и ранению более 40, включая детей.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российскую атаку по городам Украины, подчеркнув необходимость поддержки Украины для защиты от нападений на гражданское население.

Об этом она написала в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Сегодня рано утром Россия нанесла серии ракетных ударов по Киеву, Харькову и Павлограду, в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек, более 40 получили ранения, в том числе дети. Украина сейчас нуждается в нашей постоянной поддержке, чтобы защитить себя от этих жестоких нападений на гражданское население

- написала Бринк.

Напомним,

Утренняя атака российских войск на Харьков привела к двум погибшим и 38 раненым.

Во время утреннего обстрела Киева пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Вдна женщина находится в реанимации, но жива.

В Павлограде Днепропетровской области в результате массированной ракетной атаки российских войск известно об одном погибшем, еще одному человеку оказывают помощь.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Україна потребує підтримки, щоб захистити себе від нападів на цивільне населення: посол США в Україні відреагувала на удари по Україні
Ukraine needs support to protect itself from attacks on civilians: US Ambassador to Ukraine reacts to strikes on Ukraine
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