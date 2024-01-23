Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить себя от нападений на гражданское население: посол США в Украине отреагировала на удары по Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российскую атаку по городам Украины, подчеркнув необходимость поддержки Украины для защиты от нападений на гражданское население.

Об этом она написала в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Сегодня рано утром Россия нанесла серии ракетных ударов по Киеву, Харькову и Павлограду, в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек, более 40 получили ранения, в том числе дети. Украина сейчас нуждается в нашей постоянной поддержке, чтобы защитить себя от этих жестоких нападений на гражданское население - написала Бринк.

Напомним,

Утренняя атака российских войск на Харьков привела к двум погибшим и 38 раненым.

Во время утреннего обстрела Киева пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Вдна женщина находится в реанимации, но жива.

В Павлограде Днепропетровской области в результате массированной ракетной атаки российских войск известно об одном погибшем, еще одному человеку оказывают помощь.