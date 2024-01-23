Україна потребує підтримки, щоб захистити себе від нападів на цивільне населення: посол США в Україні відреагувала на удари по Україні
Київ • УНН
Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила на необхідності підтримки України після того, як російські атаки на кілька міст призвели до загибелі щонайменше 5 осіб і поранення понад 40, включаючи дітей.
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російську атаку по містах України, наголосивши на необхідності підтримки України для захисту від нападів на цивільне населення.
Про це вона написала в соцмережі Х, передає УНН.
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Сьогодні рано вранці Росія завдала серії ракетних ударів по Києву, Харкову та Павлограду, в результаті чого загинуло щонайменше 5 людей, понад 40 отримали поранення, у тому числі діти. Україна зараз потребує нашої постійної підтримки, щоб захистити себе від цих жорстоких нападів на цивільне населення
Нагадаємо
Ранкова атака російських військ на Харків призвела до двох загиблих і 38 поранених.
Під час ранкового обстрілу Києва постраждали 18 осіб, у тому числі троє дітей. Одна жінка перебуває в реанімації, але жива.
У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок масованої ракетної атаки російських військ відомо про одного загиблого, ще одній людині надають допомогу.