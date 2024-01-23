Україна потребує підтримки, щоб захистити себе від нападів на цивільне населення: посол США в Україні відреагувала на удари по Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російську атаку по містах України, наголосивши на необхідності підтримки України для захисту від нападів на цивільне населення.

Про це вона написала в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Сьогодні рано вранці Росія завдала серії ракетних ударів по Києву, Харкову та Павлограду, в результаті чого загинуло щонайменше 5 людей, понад 40 отримали поранення, у тому числі діти. Україна зараз потребує нашої постійної підтримки, щоб захистити себе від цих жорстоких нападів на цивільне населення