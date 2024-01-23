Атака рф на Харків призвела до поранення 38 людей, двоє загинули - мер
Київ • УНН
Ранкова атака російських військ на Харків призвела до двох загиблих і 38 поранених, що підтвердив мер міста Ігор Терехов.
Кількість поранених внаслідок ранкової атаки російських військ на Харків зросла до 38, двоє людей загинули, повідомив у вівторок мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
Внаслідок ранкового удару по Харкову маємо вже 38 поранених та двох загиблих
Ранкова атака рф на Україну забрала життя п'ятьох людей, щонайменше 40 постраждали - МВС23.01.24, 09:04 • 28348 переглядiв
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