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Атака рф на Харків призвела до поранення 38 людей, двоє загинули - мер

Атака рф на Харків призвела до поранення 38 людей, двоє загинули - мер

Київ • УНН

 • 23743 перегляди

Ранкова атака російських військ на Харків призвела до двох загиблих і 38 поранених, що підтвердив мер міста Ігор Терехов.

Кількість поранених внаслідок ранкової атаки російських військ на Харків зросла до 38, двоє людей загинули, повідомив у вівторок мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

Внаслідок ранкового удару по Харкову маємо вже 38 поранених та двох загиблих

- написав Терехов у Telegram.

Ранкова атака рф на Україну забрала життя п'ятьох людей, щонайменше 40 постраждали - МВС23.01.24, 09:04 • 28348 переглядiв

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Повідомлялося про 35 поранених у Харкові.

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