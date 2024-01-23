Атака рф на Харьков привела к ранению 38 человек, двое погибли - мэр

Пострадавших из-за атаки рф на Киев уже 18, одна женщина в реанимации, она жива - Кличко

Виталий Кличко, Киевский городской голова, подтвердил, что во время утреннего нападения на Киев пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Одна женщина находится в реанимации, но жива.