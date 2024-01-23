Атака рф на Харьков привела к ранению 38 человек, двое погибли - мэр

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
  •  23282 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  40277 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  130978 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  151468 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
  •  147842 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
  •  151797 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
  •  151745 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  146760 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  236797 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  282103 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Атака рф на Харьков привела к ранению 38 человек, двое погибли - мэр

Утренняя атака российских войск на Харьков привела к двум погибшим и 38 раненым, что подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Война •   •  13567 просмотра
Атака рф на Харьков привела к ранению 38 человек, двое погибли - мэр

На Киев летело около 20 ракет, их поразили силы ПВО - Поворозник

Киев подвергся российской атаке с использованием около 20 ракет.

Война •   •  14564 просмотра
На Киев летело около 20 ракет, их поразили силы ПВО - Поворозник

Атака рф на Харьков: оккупанты повторно били по тем же локациям, есть раненые полицейские

Российские войска атаковали Харьков, нанося удары по тем самым местам, где работали бригады экстренных служб. Сообщается о жертвах, в том числе о ранениях полицейских

Война •   •  14013 просмотра
Атака рф на Харьков: оккупанты повторно били по тем же локациям, есть раненые полицейские

Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов Запорожской области, вызвав разрушения жилых домов - Малашко

российские войска нанесли около 150 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего были повреждены жилые дома. Несмотря на артиллерийские и авиационные удары, которые включали 36 атак с использованием БПЛА, жертв нет.

Война •   •  13836 просмотра
Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов Запорожской области, вызвав разрушения жилых домов - Малашко

Число пострадавших из-за утренней атаки на Харьков увеличилось до 35 - ОВА

По данным Харьковской областной военной администрации, в результате утренней атаки на Харьков, Украина, 35 человек получили ранения, в том числе двое детей, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Война •   •  32570 просмотра
Число пострадавших из-за утренней атаки на Харьков увеличилось до 35 - ОВА

Армия рф ночью сбросила управляемую авиабомбу на Берислав в Херсонской области: есть разрушения

Российская армия ночью ударила управляемой авиабомбой по Бериславу Херсонской области, нанеся значительные разрушения.

Война •   •  30235 просмотра
Армия рф ночью сбросила управляемую авиабомбу на Берислав в Херсонской области: есть разрушения

В результате ракетного обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализници, где тренировались дети

Спортивный комплекс железнодорожников в Киеве, который посещают более 500 детей, был поврежден в результате ракетного обстрела. На тот момент там не было детей, но один человек получил ранения.

Война •   •  31064 просмотра
В результате ракетного обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализници, где тренировались дети

Пострадавших из-за атаки рф на Киев уже 18, одна женщина в реанимации, она жива - Кличко

Виталий Кличко, Киевский городской голова, подтвердил, что во время утреннего нападения на Киев пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Одна женщина находится в реанимации, но жива.

Война •   •  28438 просмотра
Пострадавших из-за атаки рф на Киев уже 18, одна женщина в реанимации, она жива - Кличко

Жертвами атаки рф на Харьков, предварительно, стали уже три человека - МВД

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, российские войска атаковали Харьков, в результате чего, предварительно, погибли три человека и около 30 получили ранения.

Война •   •  26726 просмотра
Жертвами атаки рф на Харьков, предварительно, стали уже три человека - МВД

В Киевской области в результате падения обломков российских ракет три человека пострадали, попаданий не зафиксировано

В Киевской области три человека получили ранения в результате падения обломков российских ракет. По словам Руслана Кравченко, попаданий не было.

Война •   •  24555 просмотра
В Киевской области в результате падения обломков российских ракет три человека пострадали, попаданий не зафиксировано