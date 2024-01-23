Кількість постраждалих через ранкову атаку на Харків збільшилася до 35 - ОВА

Кількість поранених внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків зросла до 35, серед них - двоє дітей. Про це повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Кількість поранених зросла до 35 осіб. Серед них - двоє дітей 10 та 12 років. У важкому стані перебувають 5 людей - написав Синєгубов у Telegram.

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