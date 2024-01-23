Кількість постраждалих через ранкову атаку на Харків збільшилася до 35 - ОВА
Київ • УНН
За даними Харківської обласної військової адміністрації, в результаті ранкової атаки на Харків, Україна, 35 осіб отримали поранення, в тому числі двоє дітей, п'ятеро людей перебувають у тяжкому стані.
Кількість поранених внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків зросла до 35, серед них - двоє дітей. Про це повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Кількість поранених зросла до 35 осіб. Серед них - двоє дітей 10 та 12 років. У важкому стані перебувають 5 людей
Ранкова атака рф на Україну забрала життя п'ятьох людей, щонайменше 40 постраждали - МВС23.01.24, 09:04 • 28348 переглядiв