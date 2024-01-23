Число пострадавших из-за утренней атаки на Харьков увеличилось до 35 - ОВА

Количество раненых в результате утренней вражеской атаки на Харьков возросло до 35, среди них - двое детей. Об этом сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Количество раненых возросло до 35 человек. Среди них - двое детей 10 и 12 лет. В тяжелом состоянии находятся 5 человек - написал Синегубов в Telegram.

Утренняя атака рф на Украину унесла жизни пяти человек, по меньшей мере 40 пострадали - МВД