Постраждалих через атаку рф на Київ вже 18, одна жінка в реанімації, вона жива - Кличко
Київ • УНН
Віталій Кличко, Київський міський голова, підтвердив, що під час ранкового нападу на Київ постраждали 18 осіб, у тому числі троє дітей. Одна жінка перебуває в реанімації, але жива.
Кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Київ зросла до 18, одна постраждала жінка - у реанімації, вона жива. Про це повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
Внаслідок російської ракетної атаки на цю годину в столиці 18 постраждалих. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива!
Ранкова атака рф на Україну забрала життя п'ятьох людей, щонайменше 40 постраждали - МВС23.01.24, 09:04 • 28348 переглядiв