Постраждалих через атаку рф на Київ вже 18, одна жінка в реанімації, вона жива - Кличко

Кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Київ зросла до 18, одна постраждала жінка - у реанімації, вона жива. Про це повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Внаслідок російської ракетної атаки на цю годину в столиці 18 постраждалих. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива! - повідомив Кличко у Telegram.

Ранкова атака рф на Україну забрала життя п'ятьох людей, щонайменше 40 постраждали - МВС