Пострадавших из-за атаки рф на Киев уже 18, одна женщина в реанимации, она жива - Кличко

Количество пострадавших в результате утренней вражеской атаки на Киев возросло до 18, одна пострадавшая женщина - в реанимации, она жива. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

В результате российской ракетной атаки на этот час в столице 18 пострадавших. Из них 13 - госпитализированы, в том числе трое детей. Одному 13-летнему парню и четырем взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Сейчас пострадавшая жива! - сообщил Кличко в Telegram.

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