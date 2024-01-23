Пострадавших из-за атаки рф на Киев уже 18, одна женщина в реанимации, она жива - Кличко

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  146771 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  236804 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  282104 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Пострадавших из-за атаки рф на Киев уже 18, одна женщина в реанимации, она жива - Кличко

Виталий Кличко, Киевский городской голова, подтвердил, что во время утреннего нападения на Киев пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Одна женщина находится в реанимации, но жива.

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Жертвами атаки рф на Харьков, предварительно, стали уже три человека - МВД

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, российские войска атаковали Харьков, в результате чего, предварительно, погибли три человека и около 30 получили ранения.

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Жертвами атаки рф на Харьков, предварительно, стали уже три человека - МВД

В Киевской области в результате падения обломков российских ракет три человека пострадали, попаданий не зафиксировано

В Киевской области три человека получили ранения в результате падения обломков российских ракет. По словам Руслана Кравченко, попаданий не было.

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В Киевской области в результате падения обломков российских ракет три человека пострадали, попаданий не зафиксировано

Утренняя атака рф на Украину унесла жизни пяти человек, по меньшей мере 40 пострадали - МВД

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате утреннего ракетного удара российских войск в Украине погибли пять человек и по меньшей мере 40 пострадали.

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Утренняя атака рф на Украину унесла жизни пяти человек, по меньшей мере 40 пострадали - МВД

россияне ударили по трем общинам Николаевщины: есть раненый

22 января на Николаевщине враг атаковал три общины, в результате один человек получил ранения. Кроме того, из-за падения обломков ракеты загорелось нежилое здание, но пожар удалось быстро потушить.

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россияне ударили по трем общинам Николаевщины: есть раненый

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Два человека погибли и 28 получили ранения в результате атаки российских войск на Харьков, Украина, некоторые люди, по сообщениям, до сих пор находятся под завалами.

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Атака рф на Харьков: двое погибших, 28 раненых - ОВА

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Ракетный удар российских войск по Харькову привел к значительным разрушениям. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак показал видео последствий.

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Ракетный удар по Харькову: в ОП показали видео разрушений

Одну из российских ракет, которые атаковали Украину 23 января, воины ВСУ уничтожили из пулемета

Украинские военные уничтожили российскую крылатую ракету из пулемета. Мобильным огневым группам также удалось обезвредить еще несколько вражеских крылатых ракет.

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Одну из российских ракет, которые атаковали Украину 23 января, воины ВСУ уничтожили из пулемета

Атака рф на Киев привела к повреждениям в четырех районах - КГВА

Утренняя атака в Киеве привела к повреждениям в четырех районах, один человек погиб и четверо получили ранения, по данным КГВА.

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Остановить террор возможно только силой: в ОП отреагировали на утренний ракетный удар рф по Украине

После очередного ракетного удара россии по Украине глава Офиса президента Андрей Ермак напомнил миру, что террор можно остановить только силой. Он предупреждает, что российские ракеты могут нацелиться на западные города, если будет продемонстрирована слабость.

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Остановить террор возможно только силой: в ОП отреагировали на утренний ракетный удар рф по Украине