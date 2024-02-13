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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина не меняла статус 65 воинов, которых рф объявила якобы погибшими в Ил-76 - ГУР

Украина не меняла статус 65 воинов, которых рф объявила якобы погибшими в Ил-76 - ГУР

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 14:51  •  8421 просмотра

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Украина считает, что 65 военнослужащих, которых россия объявила погибшими в авиакатастрофе Ил-76, все еще остаются военнопленными.

В Украине статус 65 военных, которых россияне объявили якобы погибшими в Ил-76, не менялся - они считаются военнопленными. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телеканала "Эспрессо", передает УНН.

"Относительно "списка 65": мы можем подтвердить, что это действительно фамилии украинцев - защитников, которые находились и находятся по состоянию на сейчас формально в российском плену, мы ничего не меняли в этом статусе. Да, их подавали на обмен, который был отменен, когда самолет рф упал. Тот самый самолет, который является военным самолетом. О том, что там якобы находились украинские пленные, никто никого не предупреждал. Режим тишины не распространялся тогда, в отличие от других обменов, когда все было организовано правильно, было проинформировано, что самолетом перевозятся украинские пленные", - отметил Юсов.

По его словам, если выяснится, что на борту, например, было оружие, ракеты для С-300 и это перевозилось вместе с украинскими пленными, то это очередное военное преступление рф.

"Украинская сторона подает запросы рф по возвращению тел военнослужащих. Пока ответа нет, но подобные запросы в дальнейшем будут подаваться. Конечно, Украина проводит собственное расследование. СБУ открыла производство, расследование продолжается. Вместе с тем, именно Украина выступила за инициативу проведения независимого международного расследования. Но, как ни странно, государство-агрессор в очередной раз отвергло такое предложение", - добавил он.

Дополнение

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных на самолете Ил-76, который потерпел катастрофу под российским Белгородом, не было. Впрочем, Украина не имеет достаточно информации, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день.

россия утверждает, что с помощью генетической экспертизы якобы идентифицировала останки 74 человек, погибших в катастрофе самолета Ил-76 под Белгородом. Согласно заявлению россиян среди погибших 6 российских членов экипажа, 3 российских офицеров военной полиции и 65 украинских военнопленных.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
oleksii-danylovАлексей Данилов
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ukrainaУкраина
Україна не змінювала статус 65 воїнів, яких рф оголосила нібито загиблими в Іл-76 – ГУР
Ukraine did not change the status of 65 soldiers allegedly killed in IL-76 by Russia - DIU
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Украина не меняла статус 65 воинов, которых рф объявила якобы погибшими в Ил-76 - ГУР

Украина считает, что 65 военнослужащих, которых россия объявила погибшими в авиакатастрофе Ил-76, все еще остаются военнопленными.

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