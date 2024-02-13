Україна не змінювала статус 65 воїнів, яких рф оголосила нібито загиблими в Іл-76 – ГУР

В Україні статус 65 військових, яких росіяни оголосили нібито загиблими в Іл-76, не змінювався — вони вважаються військовополоненими. Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в етері телеканалу "Еспресо", передає УНН.

"Стосовно "списку 65": ми можемо підтвердити, що це справді прізвища українців - оборонців, які перебували і перебувають станом на зараз формально в російському полоні, ми нічого не змінювали у цьому статусі. Так, їх подавали на обмін, який був скасований, коли літак РФ впав. Той самий літак, який є військовим літаком. Про те, що там начебто перебували українські полонені, ніхто нікого не попереджав. Режим тиші не поширювався тоді, на відміну від інших обмінів, коли все було організовано правильно, було проінформовано, що літаком перевозяться українські полонені", - зазначив Юсов.

За його словами, якщо з'ясується, що на борту, наприклад, була зброя, ракети для С-300 і це перевозилось разом з українськими полоненими, то це черговий воєнний злочин рф.

"Українська сторона подає запити РФ щодо повернення тіл військовослужбовців. Наразі відповіді немає, але подібні запити надалі будуть подаватись. Звичайно, Україна проводить власне розслідування. СБУ відкрила провадження, розслідування триває. Разом із тим, саме Україна виступила за ініціативу проведення незалежного міжнародного розслідування. Але, як не дивно, держава-агресор вкотре відкинула таку пропозицію", - додав він.

Доповнення

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українських військовополонених на літаку Іл-76, який зазнав катастрофи під російським белгородом, не було. Утім, Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня.

росія стверджує, що за допомогою генетичної експертизи нібито ідентифікувала останки 74 осіб, загиблих у катастрофі літака Іл-76 під бєлгородом. Згідно з заявою росіян серед загиблих 6 російських членів екіпажу, 3 російських офіцерів військової поліції та 65 українських військовополонених.