Украина не исключает участия Трампа во встрече Зеленского с путиным - глава МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина приветствует возможное участие президента США Дональда Трампа в будущей встрече Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, это Сибига отметил, отвечая на вопрос журналистов о том, когда может состояться потенциальная встреча между Зеленским и путиным с участием Трампа, которую предварительно предлагала украинская сторона.

Одна из договоренностей, которая была достигнута во время встречи делегаций в Стамбуле недавно, а там было три договоренности: обмен военнопленными, обмен видениями относительно параметров перемирия, а третья позиция, собственно, была приступить к работе командам относительно формата места будущей встречи на уровне президентов, то есть на уровне Зеленский-путин. И, конечно, мы будем приветствовать, если эта встреча состоится в более расширенном формате, в частности с участием президента Трампа - заявил глава МИД.

Напомним

Ранее Зеленский заявлял, что готов к трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным. Эта встреча может состояться в Ватикане, Швейцарии или любой другой переговорной площадке.