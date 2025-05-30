Україна не виключає участі Трампа в зустрічі Зеленського з путіним - голова МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна вітає можливу участь президента США Дональда Трампа у майбутній зустрічі Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним. Про це він сказав під час спільної пресконференції з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

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Зокрема, це Сибіга зазначив, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, коли може відбутися потенційна зустріч між Зеленським та путіним за участю Трампа, що попередньо пропонувала українська сторона.

Одна з домовленостей, яка була досягнута під час зустрічі делегацій у Стамбулі нещодавно, а там було три домовленості: обмін військовополоненими, обмін баченнями щодо параметрів перемир'я, а третя позиція, власне, була приступити до роботи командам щодо формату місця майбутньої зустрічі на рівні президентів, тобто на рівні Зеленський-путін. І, звичайно, що ми вітатимемо, якщо ця зустріч відбудеться у більш розширеному форматі, зокрема за участю президента Трампа - заявив голова МЗС.

Нагадаємо

Раніше Зеленський заявляв, що готовий до тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним. Ця зустріч може відбутися у Ватикані, Швейцарії чи будь-якому іншому переговорному майданчику.