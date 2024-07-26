Несмотря на войну украинские спортсмены смогли подготовиться к Олимпиаде и показать дух всего народа. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в день открытия летних Олимпийских игр в Париже, передает УНН.

«Сегодня в Париже начинаются летние Олимпийские игры. Наши люди, наш флаг и наш гимн рядом со всеми, кто уважает жизнь, человеческие ценности, принципы олимпизма и честные правила. Мы гордимся нашей командой - ребятами и девушками, которые, несмотря на эту агрессивную войну, смогли подготовиться к Олимпиаде и показать дух всех украинцев. В них наша воля к победе и украинский характер.

Болеем за Украину!

Верим в Украину!», - написал Президент в Telegram.

Дополнение

За победу на летних Олимпийских играх в Париже будут бороться 140 украинских спортсменов. Они продлятся до 11 августа.

В составе украинской сборной больше всего представителей от легкой атлетики - 25 атлетов. Также команду будут представлять 18 футболистов и по 9 спортсменов в таких дисциплинах как прыжки в воду, гребля и борьба.

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