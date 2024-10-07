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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

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4 октября 2024, 12:51  •  178362 просмотра

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4 октября 2024, 11:50  •  197836 просмотра

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  197238 просмотра

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4 октября 2024, 09:16  •  114874 просмотра

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Украина и Словакия собрались на межправительственные консультации: Шмыгаль назвал темы обсуждения и анонсировал подписание двусторонних документов

Украина и Словакия собрались на межправительственные консультации: Шмыгаль назвал темы обсуждения и анонсировал подписание двусторонних документов

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 08:42  •  3353 просмотра

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Премьер-министр Шмыгаль анонсировал встречу с правительством Словакии. Будут обсуждаться инфраструктурные проекты, энергетическая безопасность, поддержка мирного плана и членства Украины в ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, с правительством которого сегодня проводят вторые межправительственные консультации, будут обсуждаться инфраструктурные проекты, энергетическая безопасность, поддержка мирного плана и членства Украины в ЕС, пишет УНН.

Детали

"Проведем сегодня вторые межправительственные консультации с правительством Словакии и Премьер-министром Робертом Фицо. Сосредоточимся на обсуждении дорожной карты - плана совместных мероприятий, который подписали во время нашего первого заседания. Это, в частности, сотрудничество в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности. Значительная часть импорта электроэнергии в Украину идет из Словакии, которая никогда не отказывала в помощи", - написал Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Планируем поднять вопрос усиления поддержки мирного плана Президента Украины Владимира Зеленского, поддержки членства Украины в ЕС, а также разминирования украинских территорий, гуманитарной поддержки и восстановления Украины. Продолжаем тесно сотрудничать в сфере оборонных закупок. Ожидаем подписания двусторонних документов между Украиной и Словакией как продолжение нашей политики "нового прагматизма", - указал Шмыгаль.

Шмыгаль и премьер Словакии Фицо встретились на Закарпатье7 октября 2024, 08:11 • 6464 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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