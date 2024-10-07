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Україна та Словаччина зібралися на міжурядові консультації: Шмигаль назвав теми обговорення і анонсував підписання двосторонніх документів

Україна та Словаччина зібралися на міжурядові консультації: Шмигаль назвав теми обговорення і анонсував підписання двосторонніх документів

Київ • УНН

 • 31491 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль анонсував зустріч з урядом Словаччини. Обговорюватимуться інфраструктурні проєкти, енергетична безпека, підтримка мирного плану та членства України в ЄС.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, з урядом якого сьогодні проводять другі міжурядові консультації, обговорюватимуться інфраструктурні проєкти, енергетична безпека, підтримка мирного плану та членства України в ЄС, пише УНН.

Деталі

"Проведемо сьогодні другі міжурядові консультації з урядом Словаччини та Прем'єр-міністром Робертом Фіцо. Зосередимося на обговоренні дорожньої карти - плану спільних заходів, який підписали під час нашого першого засідання. Це, зокрема, співпраця в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці. Значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі", - написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Плануємо порушити питання посилення підтримки мирного плану Президента України Володимира Зеленського, підтримки членства України в ЄС, а також розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України. Продовжуємо тісно співпрацювати у сфері оборонних закупівель. Очікуємо на підписання двосторонніх документів між Україною та Словаччиною як продовження нашої політики "нового прагматизму"", - вказав Шмигаль.

Шмигаль та прем'єр Словаччини Фіцо зустрілися на Закарпатті07.10.24, 11:11 • 16471 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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robert-fitsoРоберт Фіцо
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