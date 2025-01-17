Украина и НАТО наработали новые механизмы сотрудничества для улучшения результатов на поле боя - Сырский

ukenru
Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
13:14 • 9117 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
11:19 • 60360 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
10:30 • 38836 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
07:39 • 124445 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Эксклюзив
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
17 января, 07:04 • 113758 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 142109 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Эксклюзив
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
16 января, 16:32 • 167640 просмотра

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона
16 января, 16:30 • 156250 просмотра

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Эксклюзив
Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года
16 января, 14:08 • 122157 просмотра

Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Эксклюзив
Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре
16 января, 12:43 • 119706 просмотра

Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бербок раскритиковала правительство Германии за нерешительность в помощи Украине

Бербок раскритиковала правительство Германии за нерешительность в помощи Украине

17 января, 04:35 • 107585 просмотра
Ночью войска рф атаковали Одесскую область, целью врага была припортовая инфраструктура - ОВА

Ночью войска рф атаковали Одесскую область, целью врага была припортовая инфраструктура - ОВА

17 января, 05:59 • 106777 просмотра
россияне на Курщине пытаются вытеснить Силы обороны с позиций

россияне на Курщине пытаются вытеснить Силы обороны с позиций

08:19 • 49994 просмотра
рф будет продолжать эскалацию против Украины, пока будет иметь финансовые ресурсы - Кислица

рф будет продолжать эскалацию против Украины, пока будет иметь финансовые ресурсы - Кислица

08:28 • 73114 просмотра
Северокорейские солдаты не знали, что будут участвовать в войне против Украины - посол Южной Кореи

Северокорейские солдаты не знали, что будут участвовать в войне против Украины - посол Южной Кореи

09:02 • 32151 просмотра
публикации
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

07:39 • 124457 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 128300 просмотра
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
Эксклюзив

16 января, 16:32 • 167647 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16 января, 16:30 • 156253 просмотра
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 216500 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

12:59 • 18626 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 142117 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 152623 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 145063 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 177067 просмотра
Актуальное
Украина и НАТО наработали новые механизмы сотрудничества для улучшения результатов на поле боя - Сырский

Украина и НАТО наработали новые механизмы сотрудничества для улучшения результатов на поле боя - Сырский

Киев  •  УНН

 • 9293 просмотра

Read in English

На внеочередном заседании Совета Украина-НАТО обсудили стратегию действий на 2025 год. Сырский представил план усиления ПВО и призвал инвестировать в оборонную промышленность по «датской модели».

Во внеочередном заседании Совета Украина-НАТО наработали механизмы практического сотрудничества, которые принесут Украине практические результаты на поле боя.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram, передает УНН.

 Детали

16 января состоялось внеочередное заседании Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне главнокомандующих вооруженных сил, в котором принял участие  Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал Александр Сырский.

В частности, союзникам генерал представил стратегию действий Украины на 2025 год и подчеркнул важность для Украины усиления противовоздушной обороны, в частности для защиты критической инфраструктуры.

Мы совместно наработали эффективные механизмы практического сотрудничества, которые принесут практические результаты на поле боя

- сообщил голокомандующий ВСУ.

Также, он призвал государства-члены НАТО инвестировать в украинскую оборонную промышленность по «датской модели», а также оказать дополнительную поддержку в подготовке военных, в частности, наряду с подготовкой за пределами Украины поддержать инициативу по проведению тренировок на украинских полигонах с привлечением инструкторов государств-членов Альянса.

Напомним 

Главнокомандующий ВСУ Сырский обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США ситуацию на фронте. Несмотря на тяжелые бои, враг не достиг стратегических целей, а США подтвердили дальнейшую поддержку Украины.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
natoNATO
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы