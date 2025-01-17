Украина и НАТО наработали новые механизмы сотрудничества для улучшения результатов на поле боя - Сырский
Киев • УНН
На внеочередном заседании Совета Украина-НАТО обсудили стратегию действий на 2025 год. Сырский представил план усиления ПВО и призвал инвестировать в оборонную промышленность по «датской модели».
Во внеочередном заседании Совета Украина-НАТО наработали механизмы практического сотрудничества, которые принесут Украине практические результаты на поле боя.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram, передает УНН.
Детали
16 января состоялось внеочередное заседании Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне главнокомандующих вооруженных сил, в котором принял участие Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал Александр Сырский.
В частности, союзникам генерал представил стратегию действий Украины на 2025 год и подчеркнул важность для Украины усиления противовоздушной обороны, в частности для защиты критической инфраструктуры.
Мы совместно наработали эффективные механизмы практического сотрудничества, которые принесут практические результаты на поле боя
Также, он призвал государства-члены НАТО инвестировать в украинскую оборонную промышленность по «датской модели», а также оказать дополнительную поддержку в подготовке военных, в частности, наряду с подготовкой за пределами Украины поддержать инициативу по проведению тренировок на украинских полигонах с привлечением инструкторов государств-членов Альянса.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Сырский обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США ситуацию на фронте. Несмотря на тяжелые бои, враг не достиг стратегических целей, а США подтвердили дальнейшую поддержку Украины.