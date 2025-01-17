Україна та НАТО напрацювали нові механізми співпраці для покращення результатів на полі бою - Сирський
Київ • УНН
На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО обговорили стратегію дій на 2025 рік. Сирський представив план посилення ППО та закликав інвестувати в оборонну промисловість за "данською моделлю".
У позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО напрацювали механізми практичної співпраці, які принесуть Україні практичні результати на полі бою.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram, передає УНН.
Деталі
16 січня відбулося позачергове засіданні Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів збройних сил, у якому взяв участь Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський.
Зокрема, союзникам генерал представив стратегією дій України на 2025 рік та наголосив на важливості для України посилення протиповітряної оборони, зокрема для захисту критичної інфраструктури.
Ми спільно напрацювали ефективні механізми практичної співпраці, які принесуть практичні результати на полі бою
Також, він закликав держави-члени НАТО інвестувати в українську оборонну промисловість за "данською моделлю", а також надати додаткову підтримку у підготовці військових, зокрема, поряд з підготовкою за межами України підтримати ініціативу щодо проведення тренувань на українських полігонах із залученням інструкторів держав-членів Альянсу.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Сирський обговорив з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США ситуацію на фронті. Попри важкі бої, ворог не досяг стратегічних цілей, а США підтвердили подальшу підтримку України.