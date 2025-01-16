Сирський: ворогу не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський обговорив з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США ситуацію на фронті. Попри важкі бої, ворог не досяг стратегічних цілей, а США підтвердили подальшу підтримку України.
Ситуація на фронті характеризується важкими боями на більшості напрямків, але ворогу не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генералом Чарльзом Брауном, про що написав у соцмережах, пише УНН.
В ході розмови поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка характеризується важкими боями на більшості напрямків. Завдяки мужності та відвазі українських військових, переважаючим силам ворога не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту. Вдячність і повага нашим воїнам за ефективну бойову роботу, яку вони ведуть під час інтенсивних боєзіткнень
Головком повідомив про "позитивну динаміку у наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів ППО, важкої техніки, артилерійських та авіаційних боєприпасів", за що висловив вдячність генералу Брауну.
"Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США запевнив, що стійкість українських воїнів й надалі буде дієво підтримана з боку США", - зазначив Сирський.
Також Сирський під час розмови висловив співчуття американському народу з приводу непоправних втрат, які спричинили нещодавні жахливі пожежі в штаті Каліфорнія.
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