"Украина и Израиль должны объединить усилия против агрессоров": Ермак встретился с президентами американских еврейских организаций

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак принял участие в Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает УНН.

Детали

Глава Офиса Главы государства поблагодарил участников за поддержку Украины, поздравил с наступающим праздником Песах и выразил солидарность с израильским народом.

Как и Израиль, Украина не может сложить оружие, потому что это вопрос нашего существования. И хоть мы находимся на расстоянии, но Израиль и Украина на одной стороне против стран, которые связаны между собой - отметил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что партнерство России и Ирана все больше приобретает черты военного альянса: обмен технологиями, дронами и системами ПВО, опытом и тактическими приемами. Все это представляет угрозу для Ближнего Востока, Европы и мира.

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Андрей Ермак отметил, что именно поэтому важно разблокировать помощь от Конгресса США, а миру - разработать план действий по Украинской формуле мира.

Сейчас настал момент, когда либо добро, либо зло победит. Мы уверены, что победит добро. Но нет времени на какие-то сомнения, нет возможности дополнительно что-то проверять. Все очевидно. Украина видит, как это может быть решено - убежден Ермак.

Напомним,

В The Washington Post со ссылкой на собственные источники заявили, что россия может предоставить Ирану новые истребители, в частности Су-35, и современные системы противовоздушной обороны, что усилит военные возможности Ирана против потенциальных противников, таких как Израиль и США.