"Украина и Израиль должны объединить усилия против агрессоров": Ермак встретился с президентами американских еврейских организаций

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В G7 планируют до саммита лидеров проработать варианты использования активов рф для поддержки Украины
Министры G7 заявили, что изучат пути использования обездвиженных активов России для поддержки Украины и предоставят рекомендации по всем возможным вариантам накануне саммита в Апулии.
Главы МИД "Группы семи" призывают рф прекратить использовать трагедию в "Крокусе" для дезинформационных атак против Украины
Министры иностранных дел "Группы семи" призвали россию прекратить использовать теракт в "Крокус Сити Холле" под москвой 22 марта для своих дезинформационных атак против Украины, отвергнув безосновательные попытки россии обвинить Киев.
Оккупанты проводят максимальный призыв луганчан, которые находятся на оккупированной территории - ОВА
россияне принудительно призывают и мобилизуют жителей оккупированной Луганской области, в том числе работников местных предприятий, что вызывает экономическую дезорганизацию.
ФБР заявляет, что китайские хакеры готовятся атаковать инфраструктуру США
ФБР заявляет, что связанные с китайским правительством хакеры проникли в критически важные объекты инфраструктуры США, такие как телекоммуникации, энергетика и водоснабжение, получив возможность потенциально нанести разрушительный ущерб, и ждут подходящего момента, чтобы нанести удар.
Главы МИД "Группы семи" осудили захват россиянами ЗАЭС: есть серьезные риски для ядерной безопасности
Министры иностранных дел стран "Группы семи" осудили захват россией Запорожской атомной электростанции в Украине, заявив, что это создает серьезные риски для ядерной безопасности, которые могут иметь последствия для всего международного сообщества.
Зеленский оставил свою подпись на потолке Донецкой области, которую недавно покрасили "волонтеры"
Президент Украины Владимир Зеленский оставил свой автограф на стеле на въезде в Донецкую область во время визита на встречу с украинскими защитниками. Ранее эту стелу "обновили" волонтеры, которые стерли с нее все памятные надписи украинских военных, которые расписывались здесь перед поездкой на передовую.
Из-за атаки рф в Днепре уже 24 пострадавших - ОВА
В Днепре в результате российского ракетного удара пострадали 24 человека, повреждены 5 многоэтажек, 2 частных дома, 3 школы, 7 офисных зданий, рынок, магазины, отель, заправка, почти 50 автомобилей, солнечная электростанция, а также 7 человек получили ранения.
Зеленский в Донецкой области посетил защитников Часового Яра
Президент Зеленский посетил командный пункт 41-й механизированной бригады, которая защищает Часов Яр в Донецкой области, пообщался с бойцами, вручил им награды и осмотрел оборонительные укрепления.
Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии после удара рф по Чернигову 17 апреля - ОВА
18 человек погибли и 79 получили ранения, в том числе 10 в тяжелом состоянии, в результате удара российской армии по Чернигову 17 апреля.