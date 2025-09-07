Украина и Франция готовят новые меры по укреплению обороны: детали разговора Зеленского и Макрона

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:34 • 10715 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 18450 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 40778 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 57862 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 85135 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 72757 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 50395 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 54536 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 71879 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36797 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.6м/с
40%
755мм
Популярные новости
Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки7 сентября, 02:43 • 19960 просмотра
Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади7 сентября, 03:40 • 18236 просмотра
В Киеве после вероятного сбития вражеского БПЛА загорелось правительственное здание – Кличко7 сентября, 03:53 • 10600 просмотра
В Киеве после массированной атаки РФ частично перекрыли движение транспорта7 сентября, 04:42 • 10349 просмотра
Из-за атаки РФ в одном из районов Киева масштабный пожар и сильное задымление7 сентября, 05:02 • 11574 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 85135 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 72757 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 71879 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 51067 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 73740 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Кривой Рог
Кременчуг
Одесса
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto08:47 • 3044 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 16648 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 49559 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 104155 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 46898 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
9К720 Искандер
E-6 Mercury
Детонатор

Украина и Франция готовят новые меры по укреплению обороны: детали разговора Зеленского и Макрона

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Президент Зеленский проинформировал Макрона о гибели четырех человек и ранении 44 в результате российской атаки. Украина и Франция готовят новые меры по укреплению обороны.

Украина и Франция готовят новые меры по укреплению обороны: детали разговора Зеленского и Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Он рассказал о деталях очередного российского военного преступления, в результате которого есть погибшие и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

К сожалению, в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Наши спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране

- написал Зеленский

Президент добавил: Украина скоординировала дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа российскому агрессору.

Вместе с Францией готовим новые меры для укрепления нашей обороны

- добавил он.

Напомним

Владимир Зеленский отказался ехать в москву по приглашению российского диктатора владимира путина – вместо этого, он предлагает провести переговоры в Киеве.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Эмманюэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Украина
Киев