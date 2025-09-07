Украина и Франция готовят новые меры по укреплению обороны: детали разговора Зеленского и Макрона
Киев • УНН
Президент Зеленский проинформировал Макрона о гибели четырех человек и ранении 44 в результате российской атаки. Украина и Франция готовят новые меры по укреплению обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Он рассказал о деталях очередного российского военного преступления, в результате которого есть погибшие и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
Детали
К сожалению, в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Наши спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране
Президент добавил: Украина скоординировала дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа российскому агрессору.
Вместе с Францией готовим новые меры для укрепления нашей обороны
Напомним
Владимир Зеленский отказался ехать в москву по приглашению российского диктатора владимира путина – вместо этого, он предлагает провести переговоры в Киеве.