Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 18292 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 40637 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 57765 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 84998 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 72663 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 50363 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 54503 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 71829 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36793 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 10:49 • 85011 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 72672 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 15:10 • 71832 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 51022 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 73695 перегляди
Україна і Франція готують нові заходи для зміцнення оборони: деталі розмови Зеленського і Макрона

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Президент Зеленський поінформував Макрона про загибель чотирьох людей та поранення 44 внаслідок російської атаки. Україна та Франція готують нові заходи для зміцнення оборони.

Україна і Франція готують нові заходи для зміцнення оборони: деталі розмови Зеленського і Макрона

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Він розповів про деталі чергового російського воєнного злочину, внаслідок якого є загиблі і поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Деталі

На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні

- написав Зеленський

Президент додав: Україна скоординувала дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді російському агресору.

Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони

- додав він.

Нагадаємо

Володимир Зеленський відмовився їхати в москву на запрошення російського диктатора володимира путіна – натомість, він пропонує провести переговори у Києві.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Україна
Київ