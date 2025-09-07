Україна і Франція готують нові заходи для зміцнення оборони: деталі розмови Зеленського і Макрона
Київ • УНН
Президент Зеленський поінформував Макрона про загибель чотирьох людей та поранення 44 внаслідок російської атаки. Україна та Франція готують нові заходи для зміцнення оборони.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Він розповів про деталі чергового російського воєнного злочину, внаслідок якого є загиблі і поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.
Деталі
На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні
Президент додав: Україна скоординувала дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді російському агресору.
Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони
Нагадаємо
Володимир Зеленський відмовився їхати в москву на запрошення російського диктатора володимира путіна – натомість, він пропонує провести переговори у Києві.