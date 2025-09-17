Украина и Чехия усиливают сотрудничество: межправительственное соглашение, инвестиции и "Промышленный Рамштайн"

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 сентября, 16:50 • 17015 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 30757 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 21735 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 37150 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 52442 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 25115 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 42156 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 37014 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16799 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37792 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.2м/с
65%
749мм
Популярные новости
Пожар в Киевской области после атаки дрона: спасатели тушили огонь более 10 часовPhoto16 сентября, 16:35 • 5480 просмотра
Никаких дружественных намерений у россии нет: Зеленский о докладе Службы внешней разведки16 сентября, 18:06 • 3342 просмотра
Трамп заявил о прекрасном разговоре с Моди: речь шла об урегулировании конфликта в Украине16 сентября, 18:36 • 4294 просмотра
Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИPhoto16 сентября, 20:20 • 5348 просмотра
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы22:47 • 3662 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 17014 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 30754 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 21960 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 52439 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 42155 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Карл III
Кир Стармер
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Венгрия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 12060 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 19370 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 50676 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 49519 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 54111 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост
The Economist

Украина и Чехия усиливают сотрудничество: межправительственное соглашение, инвестиции и "Промышленный Рамштайн"

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Украина и Чехия договорились ускорить подписание межправительственного соглашения (G2G) для реализации проектов восстановления Украины. Чехия получила 188 млн евро кредитных гарантий на эти цели и планирует начать их реализацию в 2026 году.

Украина и Чехия усиливают сотрудничество: межправительственное соглашение, инвестиции и "Промышленный Рамштайн"

Украина и Чехия договорились ускорить подписание межправительственного соглашения (G2G), которое поможет реализации проектов восстановления Украины. Об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает УНН.

Подробности

Об этом шла речь во время встречи Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева с чешской делегацией во главе с Уполномоченным правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томашем Копечным и заместителем Министра финансов Чехии Мареком Морой.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сферах промышленности, инвестиций, энергетики, управления водными ресурсами и отходами.

Мы искренне благодарны Чехии за последовательную поддержку - в частности, за помощь в гуманитарном разминировании, участие в инициативе "Зерно из Украины", а также за то, что даже в условиях войны 220 чешских компаний продолжают работать в Украине. Наша цель - углубить это сотрудничество через подписание межправительственного соглашения и программу поддержки пострадавших предприятий "Промышленный Рамштайн"

- подчеркнул Алексей Соболев.

Отмечается, что соглашение G2G между Украиной и Чехией является важным шагом к углублению двустороннего сотрудничества, что будет способствовать реализации проектов по восстановлению. Чехия получила 188 млн евро кредитных гарантий из средств Европейского Инвестиционного Фонда (UIF) на реализацию проектов восстановления в частном и публичном секторах, и намерена начать их реализацию в 2026 году.

Для усиления финансирования и страхования было предложено увеличить максимальный лимит покрытия рисков от Чешского экспортного гарантийного и страхового агентства (EGAP) с текущих 5 млн евро. Это позволит реализовать масштабные проекты в ключевых секторах.

Отдельный фокус - сотрудничество между странами в рамках инициативы "Промышленный Рамштайн". Украина передаст Чехии перечень необходимого промышленного оборудования, в котором нуждаются предприятия, пострадавшие в результате военных действий

- сообщает ведомство.

Стороны также договорились разработать специальную программу с EGAP, которая будет предусматривать предоставление грантов чешским компаниям для поставки промышленного оборудования и производственных компонентов в Украину. Инициатива согласуется с новой промышленной стратегией Украины, ориентированной на восстановление и развитие отечественного производства.

В сфере управления водными ресурсами и отходами Чехия подтвердила готовность оказать финансовую и экспертную поддержку. В частности, для разработки планов управления речными бассейнами, модернизации лабораторий мониторинга воды и оценки загрязнения почв. Обсуждено сотрудничество с 20 водоканалами по всей Украине

- говорится в сообщении.

Чешская сторона также выразила заинтересованность в совместных проектах в сфере энергетики с использованием механизма государственно-частного партнерства (PPP) и концессий на добычу сырой нефти и газа в Полтавской и Львовской областях.

Для того чтобы координировать проекты технической помощи и наладить тесное взаимодействие с украинскими партнерами, договорились открыть офис Чешского агентства развития (CDA) в Киеве в IV квартале 2025 года.

Представители Чехии также подтвердили участие в ключевых международных событиях:

  • Конференция ООН по гуманитарному разминированию в Токио (22–23 октября 2025 года);
    • ReBuild Ukraine 2025 в Варшаве (13–14 ноября 2025 года).

      На март-апрель 2026 года запланировано проведение инвестиционных семинаров, посвященных привлечению венчурного капитала, в частности в горнодобывающую отрасль.

      Чешская инициатива по поставке боеприпасов Украине под угрозой: популисты обещают ее остановить16.09.25, 19:41 • 2086 просмотров

      Вита Зеленецкая

      ЭкономикаПолитика
      Электроэнергия
      Европейский инвестиционный фонд
      Львовская область
      Полтавская область
      Укргаздобыча
      Организация Объединенных Наций
      Токио
      Варшава
      Чешская Республика
      Украина
      Киев