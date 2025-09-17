Украина и Чехия усиливают сотрудничество: межправительственное соглашение, инвестиции и "Промышленный Рамштайн"

Украина и Чехия договорились ускорить подписание межправительственного соглашения (G2G), которое поможет реализации проектов восстановления Украины. Об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает УНН.

Подробности

Об этом шла речь во время встречи Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева с чешской делегацией во главе с Уполномоченным правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томашем Копечным и заместителем Министра финансов Чехии Мареком Морой.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сферах промышленности, инвестиций, энергетики, управления водными ресурсами и отходами.

Мы искренне благодарны Чехии за последовательную поддержку - в частности, за помощь в гуманитарном разминировании, участие в инициативе "Зерно из Украины", а также за то, что даже в условиях войны 220 чешских компаний продолжают работать в Украине. Наша цель - углубить это сотрудничество через подписание межправительственного соглашения и программу поддержки пострадавших предприятий "Промышленный Рамштайн" - подчеркнул Алексей Соболев.

Отмечается, что соглашение G2G между Украиной и Чехией является важным шагом к углублению двустороннего сотрудничества, что будет способствовать реализации проектов по восстановлению. Чехия получила 188 млн евро кредитных гарантий из средств Европейского Инвестиционного Фонда (UIF) на реализацию проектов восстановления в частном и публичном секторах, и намерена начать их реализацию в 2026 году.

Для усиления финансирования и страхования было предложено увеличить максимальный лимит покрытия рисков от Чешского экспортного гарантийного и страхового агентства (EGAP) с текущих 5 млн евро. Это позволит реализовать масштабные проекты в ключевых секторах.

Отдельный фокус - сотрудничество между странами в рамках инициативы "Промышленный Рамштайн". Украина передаст Чехии перечень необходимого промышленного оборудования, в котором нуждаются предприятия, пострадавшие в результате военных действий - сообщает ведомство.

Стороны также договорились разработать специальную программу с EGAP, которая будет предусматривать предоставление грантов чешским компаниям для поставки промышленного оборудования и производственных компонентов в Украину. Инициатива согласуется с новой промышленной стратегией Украины, ориентированной на восстановление и развитие отечественного производства.

В сфере управления водными ресурсами и отходами Чехия подтвердила готовность оказать финансовую и экспертную поддержку. В частности, для разработки планов управления речными бассейнами, модернизации лабораторий мониторинга воды и оценки загрязнения почв. Обсуждено сотрудничество с 20 водоканалами по всей Украине - говорится в сообщении.

Чешская сторона также выразила заинтересованность в совместных проектах в сфере энергетики с использованием механизма государственно-частного партнерства (PPP) и концессий на добычу сырой нефти и газа в Полтавской и Львовской областях.

Для того чтобы координировать проекты технической помощи и наладить тесное взаимодействие с украинскими партнерами, договорились открыть офис Чешского агентства развития (CDA) в Киеве в IV квартале 2025 года.

Представители Чехии также подтвердили участие в ключевых международных событиях:

Конференция ООН по гуманитарному разминированию в Токио (22–23 октября 2025 года);

ReBuild Ukraine 2025 в Варшаве (13–14 ноября 2025 года).

На март-апрель 2026 года запланировано проведение инвестиционных семинаров, посвященных привлечению венчурного капитала, в частности в горнодобывающую отрасль.

