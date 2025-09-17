$41.230.05
Україна та Чехія посилюють співпрацю: міжурядова угода, інвестиції та "Промисловий Рамштайн"

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Україна та Чехія домовилися прискорити підписання міжурядової угоди (G2G) для реалізації проєктів відбудови України. Чехія отримала 188 млн євро кредитних гарантій на ці цілі та планує розпочати їх реалізацію у 2026 році.

Україна та Чехія посилюють співпрацю: міжурядова угода, інвестиції та "Промисловий Рамштайн"

Україна та Чехія домовилися пришвидшити підписання міжурядової угоди (G2G), яка допоможе реалізації проєктів відбудови України. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає УНН.

Деталі

Про це йшлося під час зустрічі Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева з чеською делегацією на чолі з Уповноваженим уряду Чехії з питань відновлення України Томашем Копечним та заступником Міністра фінансів Чехії Мареком Морою.

Сторони також обговорили розширення співпраці у сферах промисловості, інвестицій, енергетики, управління водними ресурсами та відходами.

Ми щиро вдячні Чехії за послідовну підтримку - зокрема, за допомогу в гуманітарному розмінуванні, участь в ініціативі "Зерно з України", а також за те, що навіть в умовах війни 220 чеських компаній продовжують працювати в Україні. Наша мета - поглибити цю співпрацю через підписання міжурядової угоди та програму підтримки постраждалих підпрємств "Промисловий Рамштайн"

- наголосив Олексій Соболев.

Зазначається, що угода G2G між Україною та Чехією є важливим кроком до поглиблення двосторонньої співпраці, що сприятиме реалізації проєктів з відбудови. Чехія отримала 188 млн євро кредитних гарантій з коштів Європейського Інвестиційного Фонду (UIF) на реалізацію проєктів відбудови в приватному та публічному секторах, і має наміри розпочати їх реалізацію в 2026 році. 

Для посилення фінансування та страхування було запропоновано збільшити максимальний ліміт покриття ризиків від Чеського експортного гарантійного та страхового агентства (EGAP) з поточних 5 млн євро. Це дозволить реалізувати масштабні проєкти у ключових секторах.

Окремий фокус - співпраця між країнами в рамках ініціативи "Промисловий Рамштайн". Україна передасть Чехії перелік необхідного промислового обладнання, якого потребують підприємства, постраждалі внаслідок воєнних дій

- повідомляє відомство.

Сторони також домовилися розробити спеціальну програму з EGAP, яка передбачатиме надання грантів чеським компаніям для постачання промислового обладнання та виробничих компонентів в Україну. Ініціатива узгоджується з новою промисловою стратегією України, орієнтованою на відновлення та розвиток вітчизняного виробництва.

У сфері управління водними ресурсами та відходами Чехія підтвердила готовність надати фінансову та експертну підтримку. Зокрема, для розробки планів управління річковими басейнами, модернізації лабораторій моніторингу води та оцінки забруднення ґрунтів. Обговорено співпрацю з 20 водоканалами по всій Україні 

- йдеться у дописі.

Чеська сторона також висловила зацікавленість у спільних проєктах у сфері енергетики з використанням механізму державно-приватного партнерства (PPP) та концесій на видобуток сирої нафти й газу в Полтавській та Львівській областях.

Для того, щоб координувати проєкти технічної допомоги та налагодити тісну взаємодію з українськими партнерами, домовились відкрити офіс Чеського агентства розвитку (CDA) у Києві в IV кварталі 2025 року. 

Представники Чехії також підтвердили участь у ключових міжнародних подіях:

  • Конференція ООН з гуманітарного розмінування у Токіо (22–23 жовтня 2025 року);
    • ReBuild Ukraine 2025 у Варшаві (13–14 листопада 2025 року).

      На березень-квітень 2026 року заплановано проведення інвестиційних семінарів, присвячених залученню венчурного капіталу, зокрема в гірничодобувну галузь.

