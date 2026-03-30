Украина и Болгария подписали 10-летнее соглашение о безопасности - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский подписал соглашение о безопасности с Болгарией на 10 лет. Документ предусматривает совместное производство оружия и создание нового газового коридора.
Украина и Болгария подписали долгосрочное соглашение о безопасности сроком на 10 лет, которое предусматривает военную поддержку и развитие совместных оборонных проектов. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По его словам, документ закрепляет продолжение помощи Украине, а также сотрудничество в сфере производства вооружения.
Соглашение предусматривает, в частности, развитие совместного производства оружия, включая дроны
Отдельным направлением является энергетика. Стороны обсудили создание газового коридора, который потенциально может обеспечить Украине до 10 млрд кубометров газа в год.
Кроме того, Болгария присоединяется к инициативам, направленным на усиление украинской противовоздушной обороны накануне следующего отопительного сезона.
Таким образом, соглашение охватывает как военное, так и энергетическое сотрудничество, что должно укрепить устойчивость Украины в условиях войны.
Украина и Болгария обсудили поставки дизеля, а также увеличение поставок газа в рамках Трансбалканского маршрута30.03.26, 19:12 • 1608 просмотров