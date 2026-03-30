Украина и Болгария подписали 10-летнее соглашение о безопасности - Зеленский

Украина и Болгария подписали долгосрочное соглашение о безопасности сроком на 10 лет, которое предусматривает военную поддержку и развитие совместных оборонных проектов. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По его словам, документ закрепляет продолжение помощи Украине, а также сотрудничество в сфере производства вооружения.

Соглашение предусматривает, в частности, развитие совместного производства оружия, включая дроны - отметил Зеленский.

Отдельным направлением является энергетика. Стороны обсудили создание газового коридора, который потенциально может обеспечить Украине до 10 млрд кубометров газа в год.

Кроме того, Болгария присоединяется к инициативам, направленным на усиление украинской противовоздушной обороны накануне следующего отопительного сезона.

Таким образом, соглашение охватывает как военное, так и энергетическое сотрудничество, что должно укрепить устойчивость Украины в условиях войны.

