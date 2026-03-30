Україна і Болгарія підписали 10-річну безпекову угоду - Зеленський

Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду терміном на 10 років, яка передбачає військову підтримку та розвиток спільних оборонних проєктів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За його словами, документ закріплює продовження допомоги Україні, а також співпрацю у сфері виробництва озброєння.

Угода передбачає, зокрема, розвиток спільного виробництва зброї, включаючи дрони - зазначив Зеленський.

Окремим напрямком є енергетика. Сторони обговорили створення газового коридору, який потенційно може забезпечити Україні до 10 млрд кубометрів газу на рік.

Крім того, Болгарія приєднується до ініціатив, спрямованих на посилення української протиповітряної оборони напередодні наступного опалювального сезону.

Таким чином, угода охоплює як військову, так і енергетичну співпрацю, що має зміцнити стійкість України в умовах війни.

Україна та Болгарія обговорили постачання дизелю, а також збільшення поставок газу в рамках Транс-Балканського маршруту