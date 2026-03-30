Україна і Болгарія підписали 10-річну безпекову угоду - Зеленський

$43.840.0450.490.12
ukenru
Ексклюзив
17:17 • 280 перегляди
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
15:29 • 11480 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
13:48 • 14116 перегляди
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
12:43 • 16781 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 21705 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 28467 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50 • 22758 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 11313 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 25928 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 39619 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.4м/с
70%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Юлія Свириденко
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Audi Q5
Facebook

Україна і Болгарія підписали 10-річну безпекову угоду - Зеленський

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Зеленський підписав безпекову угоду з Болгарією на 10 років. Документ передбачає спільне виробництво зброї та створення нового газового коридору.

Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду терміном на 10 років, яка передбачає військову підтримку та розвиток спільних оборонних проєктів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За його словами, документ закріплює продовження допомоги Україні, а також співпрацю у сфері виробництва озброєння.

Угода передбачає, зокрема, розвиток спільного виробництва зброї, включаючи дрони

- зазначив Зеленський.

Окремим напрямком є енергетика. Сторони обговорили створення газового коридору, який потенційно може забезпечити Україні до 10 млрд кубометрів газу на рік.

Крім того, Болгарія приєднується до ініціатив, спрямованих на посилення української протиповітряної оборони напередодні наступного опалювального сезону.

Таким чином, угода охоплює як військову, так і енергетичну співпрацю, що має зміцнити стійкість України в умовах війни.

Україна та Болгарія обговорили постачання дизелю, а також збільшення поставок газу в рамках Транс-Балканського маршруту30.03.26, 19:12 • 1396 переглядiв

Андрій Тимощенков

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Болгарія
Володимир Зеленський
Україна