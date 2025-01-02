Украина готовится восстановить дипотношения с Сирией и увеличить торговлю с Ливаном - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится восстановить дипломатические отношения с Сирией и взаимодействие в международных организациях, передает УНН.

"Только что докладывали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр агрополитики и продовольствия Виталий Коваль об их переговорах в Сирии и Ливане с новой сирийской администрацией, с ливанским бизнесом и наших перспективах - как безопасности, так и торговых - в целом в этом регионе. В этом году можем добавить еще страны к нашим надежным партнерам, в частности Сирию. Готовимся восстановить дипломатические отношения с Сирией и взаимодействие в международных организациях", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина будет увеличивать также торговлю с Ливаном.

"Сейчас с этой страной у нас 400 миллионов долларов только нашего аграрного экспорта, и мы готовимся увеличить как минимум вдвое. Будет также в 25-м году больше активности и в работе с Африкой, и каждое такое новое партнерство - это большие возможности для нашей дипломатии и большие возможности для нашей экономики", - добавил Зеленский.

Президент также поручил главе МИД конкретные договоренности со странами Африки.

"За прошлый, 24-й год, нам удалось увеличить украинский экспорт на 15% - это плюс более чем 5 млрд долларов к уровню 23-го года, а в целом - более чем 41 млрд долларов украинского экспорта за год. И в условиях полномасштабной войны это немало. На 25-й год задача - продолжить этот рост", - добавил глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении помогать "всем усилиям для стабилизации в Сирии", настроить для помощи Дамаску программу "Зерно из Украины", и хочет подключить европейцев и Америку.