Україна готується відновити дипвідносини з Сирією та збільшити торгівлю з Ліваном - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський анонсував відновлення дипвідносин із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях. Україна також планує вдвічі збільшити аграрний експорт до Лівану, який зараз становить 400 млн доларів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готується відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях, передає УНН.
"Щойно доповідали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр агрополітики й продовольства Віталій Коваль про їхні перемовини в Сирії та Лівані з новою сирійською адміністрацією, з ліванським бізнесом і наші перспективи – як безпекові, так і торговельні – загалом у цьому регіоні. В цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів, зокрема Сирію. Готуємося відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна буде збільшувати також торгівлю з Ліваном.
"Зараз із цією країною в нас 400 мільйонів доларів тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємося збільшити щонайменше вдвічі. Буде також у 25-му році більше активності й у роботі з Африкою, і кожне таке нове партнерство – це більші можливості для нашої дипломатії та більші можливості для нашої економіки", - додав Зеленський.
Президент також доручив главі МЗС конкретні домовленості з країнами Африки.
"За минулий, 24-й рік, нам вдалося збільшити український експорт на 15 % – це плюс більш ніж 5 млрд доларів до рівня 23-го року, а загалом – більш ніж 41 млрд доларів українського експорту за рік. І в умовах повномасштабної війни це немало. На 25-й рік завдання – продовжити це зростання", - додав глава держави.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про намір допомагати "всім зусиллям для стабілізації в Сирії", налаштувати для допомоги Дамаску програму "Зерно з України", і хоче підключити європейців та Америку.