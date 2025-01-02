Україна готується відновити дипвідносини з Сирією та збільшити торгівлю з Ліваном - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готується відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях, передає УНН.

"Щойно доповідали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр агрополітики й продовольства Віталій Коваль про їхні перемовини в Сирії та Лівані з новою сирійською адміністрацією, з ліванським бізнесом і наші перспективи – як безпекові, так і торговельні – загалом у цьому регіоні. В цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів, зокрема Сирію. Готуємося відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна буде збільшувати також торгівлю з Ліваном.

"Зараз із цією країною в нас 400 мільйонів доларів тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємося збільшити щонайменше вдвічі. Буде також у 25-му році більше активності й у роботі з Африкою, і кожне таке нове партнерство – це більші можливості для нашої дипломатії та більші можливості для нашої економіки", - додав Зеленський.

Президент також доручив главі МЗС конкретні домовленості з країнами Африки.

"За минулий, 24-й рік, нам вдалося збільшити український експорт на 15 % – це плюс більш ніж 5 млрд доларів до рівня 23-го року, а загалом – більш ніж 41 млрд доларів українського експорту за рік. І в умовах повномасштабної війни це немало. На 25-й рік завдання – продовжити це зростання", - додав глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір допомагати "всім зусиллям для стабілізації в Сирії", налаштувати для допомоги Дамаску програму "Зерно з України", і хоче підключити європейців та Америку.