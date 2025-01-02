Україна планує допомагати Сирії через зернову програму і підключити європейців та Америку - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір допомагати "всім зусиллям для стабілізації в Сирії", налаштувати для допомоги Дамаску програму "Зерно з України", і хоче підключити європейців та Америку, про що повідомив у соцмережах за підсумками доповідей про поїздку українських урядовців до Дамаска, пише УНН.

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"Доповідь міністрів закордонних справ України та аграрної політики України щодо візиту в Сирію. Результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи. Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати. Будемо комунікувати з європейцями та Америкою, щоб підтримка була максимально сильною", - зазначив Президент.

"Більше стабільності на Близькому Сході – це більше миру й торгівлі для всіх партнерів" - наголосив Зеленський.

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