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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина планирует помогать Сирии через зерновую программу и подключить европейцев и Америку - Зеленский

Украина планирует помогать Сирии через зерновую программу и подключить европейцев и Америку - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 8198 просмотра

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Зеленский объявил о намерениях стабилизировать ситуацию в Сирии через продовольственную программу. Президент планирует привлечь европейских и американских партнеров для максимальной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении помогать «всем усилиям для стабилизации в Сирии», настроить для помощи Дамаску программу «Зерно из Украины», и хочет подключить европейцев и Америку, о чем сообщил в соцсетях по итогам докладов о поездке украинских чиновников в Дамаск, пишет УНН.

Детали

«Доклад министров иностранных дел Украины и аграрной политики Украины о визите в Сирию. Результаты переговоров в Дамаске, безопасность и экономические перспективы. Украина поможет всем усилиям для стабилизации в Сирии. Настроим программу «Зерно из Украины» для сотрудничества с сирийской администрацией и всеми партнерами, которые готовы поддержать. Будем коммуницировать с европейцами и Америкой, чтобы поддержка была максимально сильной», - отметил Президент.

«Больше стабильности на Ближнем Востоке - это больше мира и торговли для всех партнеров», - подчеркнул Зеленский.

Украина готова развивать стратегические отношения с Сирией: что предложил Зеленский30 дек. 2024, 13:11 • 18773 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика