Украина планирует помогать Сирии через зерновую программу и подключить европейцев и Америку - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении помогать «всем усилиям для стабилизации в Сирии», настроить для помощи Дамаску программу «Зерно из Украины», и хочет подключить европейцев и Америку, о чем сообщил в соцсетях по итогам докладов о поездке украинских чиновников в Дамаск, пишет УНН.

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«Доклад министров иностранных дел Украины и аграрной политики Украины о визите в Сирию. Результаты переговоров в Дамаске, безопасность и экономические перспективы. Украина поможет всем усилиям для стабилизации в Сирии. Настроим программу «Зерно из Украины» для сотрудничества с сирийской администрацией и всеми партнерами, которые готовы поддержать. Будем коммуницировать с европейцами и Америкой, чтобы поддержка была максимально сильной», - отметил Президент.

«Больше стабильности на Ближнем Востоке - это больше мира и торговли для всех партнеров», - подчеркнул Зеленский.

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