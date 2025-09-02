$41.370.05
Украина готовится к солнечному антициклону и «молодому бабьему лету» 3 сентября

Киев • УНН

 • 24 просмотра

3 сентября Украина окажется под влиянием антициклона, что обеспечит сухую и солнечную погоду. Температура воздуха достигнет +29+33 градусов на юге и западе, а в Киеве ожидается +24…+26 градусов.

Украина готовится к солнечному антициклону и «молодому бабьему лету» 3 сентября

Завтра, 3 сентября, Украина окажется под влиянием антициклона, который принесет повсеместно сухую и солнечную погоду. Атмосферные фронты с запада и востока обойдут страну, оставляя влагу в стороне, а широкая масса сухого воздуха накроет все области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

Температура воздуха самой высокой предполагается в южной части и в западных областях Украины, +29+33 градуса. На севере, в центре и на востоке +24+29 градусов. Немного свежее будет воздух на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине, +22+25 градусов

– заявила в Facebook Диденко.

В Киеве синоптики прогнозируют много солнца и сухую погоду, днем – +24…+26 градусов, ночью – +13…+17 градусов. Ночные часы напомнят о приближении осени, однако теплое солнце днем создает эффект "молодого бабьего лета".

Карта атмосферных фронтов над Европой
Карта атмосферных фронтов над Европой

Эксперты отмечают, что такая погода идеальна для активного отдыха на свежем воздухе, прогулок в парках и наслаждения последними летними днями. Солнечная жара днем контрастирует с прохладными вечерами, напоминая, что осень уже вступает в свои права, а природа готовится к новому сезону.

Напомним

Среднемесячная температура воздуха в Киеве летом 2025 года составила 20,6 °С, что на 0,2 °С выше климатической нормы. Июль был самым теплым месяцем, а июнь и август оказались прохладнее.

В Украине ожидается жаркое начало осени с температурой до +35 градусов. Снижение температуры до +24+27 градусов прогнозируется 31 августа в западных областях.

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Сумская область
Харьковская область
Черниговская область
Украина
Киев