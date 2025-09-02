Украина готовится к солнечному антициклону и «молодому бабьему лету» 3 сентября

Завтра, 3 сентября, Украина окажется под влиянием антициклона, который принесет повсеместно сухую и солнечную погоду. Атмосферные фронты с запада и востока обойдут страну, оставляя влагу в стороне, а широкая масса сухого воздуха накроет все области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

Температура воздуха самой высокой предполагается в южной части и в западных областях Украины, +29+33 градуса. На севере, в центре и на востоке +24+29 градусов. Немного свежее будет воздух на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине, +22+25 градусов – заявила в Facebook Диденко.

В Киеве синоптики прогнозируют много солнца и сухую погоду, днем – +24…+26 градусов, ночью – +13…+17 градусов. Ночные часы напомнят о приближении осени, однако теплое солнце днем создает эффект "молодого бабьего лета".

Карта атмосферных фронтов над Европой

Эксперты отмечают, что такая погода идеальна для активного отдыха на свежем воздухе, прогулок в парках и наслаждения последними летними днями. Солнечная жара днем контрастирует с прохладными вечерами, напоминая, что осень уже вступает в свои права, а природа готовится к новому сезону.

Напомним

Среднемесячная температура воздуха в Киеве летом 2025 года составила 20,6 °С, что на 0,2 °С выше климатической нормы. Июль был самым теплым месяцем, а июнь и август оказались прохладнее.

В Украине ожидается жаркое начало осени с температурой до +35 градусов. Снижение температуры до +24+27 градусов прогнозируется 31 августа в западных областях.