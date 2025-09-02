Україну накриє антициклон: повсюди буде суха та сонячна погода
Київ • УНН
3 вересня Україна опиниться під впливом антициклону, що забезпечить суху та сонячну погоду. Температура повітря сягне +29+33 градусів на півдні та заході, а в Києві очікується +24…+26 градусів.
Завтра, 3 вересня, Україна опиниться під впливом антициклону, який принесе повсюдно суху та сонячну погоду. Атмосферні фронти з заходу та сходу обійдуть країну, залишаючи вологу осторонь, а широка маса сухого повітря накриє всі області. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.
Деталі
Температура повітря найвищою передбачається у південній частині та в західних областях України, +29+33 градуси. На півночі, у центрі та на сході +24+29 градусів. Трохи свіжішим буде повітря на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині, +22+25 градусів
У Києві синоптики прогнозують багато сонця та суху погоду, вдень – +24…+26 градусів, вночі – +13…+17 градусів. Нічні години нагадають про наближення осені, проте тепле сонце вдень створює ефект "молодого бабиного літа".
Експерти відзначають, що така погода ідеальна для активного відпочинку на свіжому повітрі, прогулянок у парках і насолоди останніми літніми днями. Сонячна спека вдень контрастує з прохолодними вечорами, нагадуючи, що осінь вже вступає у свої права, а природа готується до нового сезону.
Нагадаємо
Середньомісячна температура повітря в Києві влітку 2025 року становила 20,6 °С, що на 0,2 °С вище кліматичної норми. Липень був найтеплішим місяцем, а червень і серпень виявилися прохолоднішими.
В Україні очікується спекотний початок осені з температурою до +35 градусів. Зниження температури до +24+27 градусів прогнозується 31 серпня у західних областях.