Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 16381 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 17435 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
06:00 • 49462 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 28692 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 51525 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 50257 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 78085 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 50131 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 193102 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
Україну накриє антициклон: повсюди буде суха та сонячна погода

Київ • УНН

 • 16 перегляди

3 вересня Україна опиниться під впливом антициклону, що забезпечить суху та сонячну погоду. Температура повітря сягне +29+33 градусів на півдні та заході, а в Києві очікується +24…+26 градусів.

Україну накриє антициклон: повсюди буде суха та сонячна погода

Завтра, 3 вересня, Україна опиниться під впливом антициклону, який принесе повсюдно суху та сонячну погоду. Атмосферні фронти з заходу та сходу обійдуть країну, залишаючи вологу осторонь, а широка маса сухого повітря накриє всі області. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі

Температура повітря найвищою передбачається у південній частині та в західних областях України, +29+33 градуси. На півночі, у центрі та на сході +24+29 градусів. Трохи свіжішим буде повітря на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині, +22+25 градусів

– заявила у Facebook Діденко.

У Києві синоптики прогнозують багато сонця та суху погоду, вдень – +24…+26 градусів, вночі – +13…+17 градусів. Нічні години нагадають про наближення осені, проте тепле сонце вдень створює ефект "молодого бабиного літа".

Карта атмосферних фронтів над Європою
Карта атмосферних фронтів над Європою

Експерти відзначають, що така погода ідеальна для активного відпочинку на свіжому повітрі, прогулянок у парках і насолоди останніми літніми днями. Сонячна спека вдень контрастує з прохолодними вечорами, нагадуючи, що осінь вже вступає у свої права, а природа готується до нового сезону.

Нагадаємо

Середньомісячна температура повітря в Києві влітку 2025 року становила 20,6 °С, що на 0,2 °С вище кліматичної норми. Липень був найтеплішим місяцем, а червень і серпень виявилися прохолоднішими.

В Україні очікується спекотний початок осені з температурою до +35 градусів. Зниження температури до +24+27 градусів прогнозується 31 серпня у західних областях.

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сумська область
Харківська область
Чернігівська область
Україна
Київ