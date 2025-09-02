Україну накриє антициклон: повсюди буде суха та сонячна погода

Завтра, 3 вересня, Україна опиниться під впливом антициклону, який принесе повсюдно суху та сонячну погоду. Атмосферні фронти з заходу та сходу обійдуть країну, залишаючи вологу осторонь, а широка маса сухого повітря накриє всі області. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі

Температура повітря найвищою передбачається у південній частині та в західних областях України, +29+33 градуси. На півночі, у центрі та на сході +24+29 градусів. Трохи свіжішим буде повітря на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині, +22+25 градусів – заявила у Facebook Діденко.

У Києві синоптики прогнозують багато сонця та суху погоду, вдень – +24…+26 градусів, вночі – +13…+17 градусів. Нічні години нагадають про наближення осені, проте тепле сонце вдень створює ефект "молодого бабиного літа".

Карта атмосферних фронтів над Європою

Експерти відзначають, що така погода ідеальна для активного відпочинку на свіжому повітрі, прогулянок у парках і насолоди останніми літніми днями. Сонячна спека вдень контрастує з прохолодними вечорами, нагадуючи, що осінь вже вступає у свої права, а природа готується до нового сезону.

Нагадаємо

Середньомісячна температура повітря в Києві влітку 2025 року становила 20,6 °С, що на 0,2 °С вище кліматичної норми. Липень був найтеплішим місяцем, а червень і серпень виявилися прохолоднішими.

В Україні очікується спекотний початок осені з температурою до +35 градусів. Зниження температури до +24+27 градусів прогнозується 31 серпня у західних областях.