Украина готовится к развертыванию Сети единства совместно с ЕС: где откроют первые центры

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Украина совместно с ЕС и общественными организациями разворачивает Сеть единства для украинцев за рубежом. Первые Центры единства откроются в этом году в Испании и Германии.

Украина готовится к развертыванию Сети единства совместно с ЕС: где откроют первые центры

Украина совместно с Европейским Союзом и украинскими общественными организациями готовится к развертыванию Сети единства. Об этом сообщила заместитель Министра социальной политики, семьи и единства по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская во время Всеукраинского форума лидеров социальных изменений, передает УНН со ссылкой на Минсоцполитики.

Каждый украинец, где бы он ни находился, важен для Украины. Мы работаем над тем, чтобы наши граждане, находящиеся за границей, сохраняли связь с государством, имели возможность получить достоверную информацию и принимать информированное и осознанное решение о возвращении домой. В этом контексте мы готовимся к развертыванию Сети единства украинцев. Первыми ячейками этой Сети станут Центры единства, которые уже в этом году откроются в Испании и Германии

– подчеркнула Илона Гавронская.

По ее словам, наиболее эффективным подходом к развертыванию Сети единства является трехсторонняя модель, которая заключается в вовлеченности Украины, стран-членов ЕС, а также украинских общественных организаций, которые уже активно работают за рубежом.

"Наша цель – не только создать новые ячейки для украинцев, но и объединить уже существующие инициативы. По сути, мы формируем "сеть сетей", чтобы сделать видимыми и услышанными те активности, которые сегодня реализуют украинские общины, общественные и международные организации. Это о взаимодействии и доверии: чтобы мы видели и слышали друг друга, чтобы не было разделения на "здесь" и "там", а чувствовалось единство и взаимная ценность каждого украинца по всему миру", – отметила заместитель министра.

ЕС планирует создать центр для борьбы с дезинформацией России и других стран08.11.25, 04:42 • 4076 просмотров

Вита Зеленецкая

