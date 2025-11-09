Україна готується до розгортання Мережі єдності спільно з ЄС: де відкриють перші центри
Київ • УНН
Україна спільно з ЄС та громадськими організаціями розгортає Мережу єдності для українців за кордоном. Перші Центри єдності відкриються цього року в Іспанії та Німеччині.
Україна спільно з Єпропейським Союзом та українськими громадськими організаціями готується до розгортання Мережі єдності. Про це повідомила заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська під час Всеукраїнського форуму лідерів соціальних змін, передає УНН з посиланням на Мінсоцполітики.
Кожен українець, де б він не перебував, важливий для України. Ми працюємо над тим, щоб наші громадяни, які перебувають за кордоном, зберігали зв’язок з державою, мали можливість отримати достовірну інформацію і приймати поінформоване та свідоме рішення про повернення додому. У цьому контексті ми готуємося до розгортання Мережі єдності українців. Першими осередками цієї Мережі стануть Центри єдності, які вже цього року відкриються в Іспанії та Німеччині
За її словами, найбільш ефективним підходом до розгортання Мережі єдності є тристороння модель, яка полягає у залученості України, країн-членів ЄС, а також українських громадських організацій, які вже активно працюють за кордоном.
"Наша мета – не тільки створити нові осередки для українців, але й об’єднати вже існуючі ініціативи. По суті, ми формуємо "мережу мереж", щоб зробити видимими й почутими ті активності, які сьогодні реалізують українські громади, громадські та міжнародні організації. Це про взаємодію і довіру: щоб ми бачили й чули одне одного, щоб не було поділу на "тут" і "там", а відчувалася єдність і взаємна цінність кожного українця по всьому світу", – зазначила заступниця міністра.
