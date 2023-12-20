Украина готовит план по восстановлению деоккупированной Херсонщины

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины готовят план по восстановлению деоккупированной Херсонщины. Об этом со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию передает УНН.

Детали

Отмечается, что недавно состоялось заседание координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий под председательством вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины Ирины Верещук.

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К онлайн-совещанию присоединился первый заместитель начальника Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий.

Речь шла о разработке Концепции возвращения украинской системы образования и здравоохранения на деоккупированные территории, восстановлении работы органов юстиции - резюмировали в Херсонской ОГА

Дополнение

Рассмотрели также план действий жизнеобеспечения громад после их деоккупации. В частности, это подготовка укрытий, пунктов несокрушимости, ремонт образовательных учреждений, восстановление работы и полноценное функционирование медицинских учреждений, замена их руководителей.

Среди главного и обеспечение населения гуманитарной помощью.

Напомним,

Николаевская область Украины и японская префектура Хёго подписали Меморандум о взаимопонимании о помощи в сфере подготовки специалистов по протезированию и реабилитации.