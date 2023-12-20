Украина получила 150 млн евро от ЕС на сельское хозяйство и восстановление

Украина и партнеры запускают Таллиннский механизм по кибербезопасности: что предполагается

Украина создала Таллиннский механизм киберзащиты вместе с 10 другими странами, чтобы усилить свою киберзащиту и устойчивость, как объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Группа имеет целью координировать действия с ЕС и НАТО и открыта для новых членов.