Украина получила 150 млн евро от ЕС на сельское хозяйство и восстановление
Украина получила 150 миллионов евро от ЕС на поддержку восстановления, включая инфраструктуру и сельское хозяйство, и еще 100 миллионов евро ожидается в 2024 году.
8-летняя девочка стала чемпионкой Европы по шахматам в блице
8-летняя вундеркинд Бодхана Сиванандан набрала 8,5/13 очков и победила в женской категории на чемпионате Европы по блицу, заняв 73-е место. Она опередила гроссмейстеров и сверстников, еще больше утвердив свою позицию как британской шахматной звезды.
В Крыму атаковали центр космической связи рф, повреждена техника - росСМИ
Два российских военных объекта в оккупированном Крыму были атакованы беспилотниками и ракетами, в результате чего был ранен офицер фсб и повреждены системы спутниковой связи.
Был Антон, а стал Тоней: в ГПСУ рассказали, как мужчина сменил пол, чтобы пересечь границу
Мужчина призывного возраста пытался пересечь украинскую границу по поддельным медицинским документам, которые идентифицировали его как женщину, чтобы уклониться от призыва на срочную военную службу.
Украина и партнеры запускают Таллиннский механизм по кибербезопасности: что предполагается
Украина создала Таллиннский механизм киберзащиты вместе с 10 другими странами, чтобы усилить свою киберзащиту и устойчивость, как объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Группа имеет целью координировать действия с ЕС и НАТО и открыта для новых членов.
Правоохранители обнаружили международный наркосиндикат с прибылью в 135 миллионов гривен в год
Правоохранители разоблачили наркосиндикат, в состав которого входили 44 человека, изъяв наркотических веществ на сумму более 5 миллионов гривен. Группировка получала ежегодную прибыль в размере 135 миллионов гривен.
Французский сыр со стафилококком попал в Украину
Французский сыр "Реблошон", зараженный золотистым стафилококком, был импортирован в Украину, Бельгию и Испанию.
В Украине запустили куплю-продажу автомобилей в "Дія"
Украинская платформа "Дія" теперь предлагает услугу перерегистрации автомобилей в два клика для купли-продажи онлайн, что делает процесс более прозрачным и автоматизированным, устраняя потребность в посредниках и уменьшая коррупционные риски.
В ISW проанализировали заявления Шойгу о новых формированиях в российской армии
ISW проанализировал заявления министра обороны россии сергея шойгу, который отметил продолжающееся военное расширение и подготовку для поддержки войны в Украине. шойгу повторил угрозы в адрес НАТО, как отмечает ISW, военный рост россии в основном подтверждает существующий уровень войск, а не новые увеличения.
В ГПСУ посоветовали, какие пункты пропуска выбирать для пересечения границы накануне Рождества
Государственная пограничная служба Украины предлагает использовать закарпатский участок и словацкую границу, чтобы избежать очередей при выезде из Украины, при этом пункт пропуска "Смильница" является менее перегруженным.