Украина готова обсуждать выборы, если США поднимут этот вопрос - Маркарова

Украина не может провести выборы, пока идет война, поскольку это делает невозможным полный доступ граждан к голосованию и участию в них. Но если команда Президента США Дональда Трампа будет инициировать этот вопрос, Киев готов к обсуждению. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сказала в интервью Суспільному, передает УНН.

Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах, наша позиция была такова, что для этого надо завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию - сказала Маркарова.

Бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что если в ближайшие месяцы удастся достичь договоренности о прекращении огня, Вашингтон ожидает, что Украина проведет президентские и парламентские выборы до конца года.

Зеленский неоднократно подчеркивал, что украинская Конституция и законы не позволяют проведение выборов во время военного положения.

В то же время он предполагал, что после завершения активных боевых действий Верховная Рада может принять решение об отмене военного положения и назначить дату выборов.

Ранее

Трамп заявил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров. В частности, с Украиной, Россией и «различными сторонами».