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Україна готова обговорювати вибори, якщо США порушать це питання - Маркарова

Київ • УНН

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Посол України в США заявила про неможливість проведення виборів під час війни через обмежений доступ громадян. Водночас Київ готовий обговорювати це питання з командою Трампа.

Україна не може провести вибори, поки триває війна, оскільки це унеможливлює повний доступ громадян до голосування та участі в них. Але якщо команда Президента США Дональда Трампа ініціюватиме це питання, Київ готовий до обговорення. Про це посол України в США Оксана Маркарова сказала в інтерв'ю Суспільному, передає УНН.

Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування 

- сказала Маркарова.

Колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог заявив, що якщо найближчими місяцями вдасться досягти домовленості про припинення вогню, Вашингтон очікує, що Україна проведе президентські та парламентські вибори до кінця року. 

Зеленський неодноразово підкреслював, що українська Конституція та закони не дозволяють проведення виборів під час воєнного стану.

Водночас він припускав, що після завершення активних бойових дій Верховна Рада може ухвалити рішення про скасування воєнного стану та призначити дату виборів.

Раніше

Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів. Зокрема, з Україною, росією та "різними сторонами". 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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