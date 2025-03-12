Украина будет отвечать: Зеленский об ударах по рф
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что атаки дронами являются отплатой за российские удары по Украине, в частности по Кривому Рогу. Он подчеркнул, что Украина будет отвечать на любую агрессию.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что привлечение дальнобойных дронов - справедливый ответ на то, что делает россия с Украиной, передает УНН.
Это ответ на то, что россия делает с нами. Сегодня, например, были нанесены удары не только по Кривому Рогу, но я приведу пример Кривого Рога, потому что здесь исключительно гуманитарный аспект. Сегодня были нанесены удары по гостинице. Пресс-секретарь родом тоже из Кривого Рога. Сегодня с ним общались и он говорит, что в Кривом Роге уже не осталось гостиниц. То есть, это о чем-то говорит, это не случайность. Нанесены удары баллистикой, и не один удар. Опять же не случайность. Как вы считаете, после этого удара украинские войска будут отвечать? Ответ понятен. Это не демонстрация силы
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Он подчеркнул, что на любой удар "ты всегда получишь ответ от такой страны, как Украина".
"Мы ничего не начинали. Они начали войну. Мы вчерашними решениями демонстрировали, что мы хотим приблизить, хотим закончить эту войну. Но убивать наших людей и не получать ответа за это, то так не будет", - добавил Зеленский.
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Напомним
Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией.