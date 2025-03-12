Украина будет отвечать: Зеленский об ударах по рф

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что привлечение дальнобойных дронов - справедливый ответ на то, что делает россия с Украиной, передает УНН.

Это ответ на то, что россия делает с нами. Сегодня, например, были нанесены удары не только по Кривому Рогу, но я приведу пример Кривого Рога, потому что здесь исключительно гуманитарный аспект. Сегодня были нанесены удары по гостинице. Пресс-секретарь родом тоже из Кривого Рога. Сегодня с ним общались и он говорит, что в Кривом Роге уже не осталось гостиниц. То есть, это о чем-то говорит, это не случайность. Нанесены удары баллистикой, и не один удар. Опять же не случайность. Как вы считаете, после этого удара украинские войска будут отвечать? Ответ понятен. Это не демонстрация силы