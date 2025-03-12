Україна буде відповідати: Зеленський про удари по рф

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що залучення далекобійних дронів - справедлива відповідь на те, що робить росія з Україною, передає УНН.

Це відповідь на те, що росія робить з нами. Сьогодні, наприклад, були завдані удари не тільки по Кривому Рогу, але я наведу приклад Кривого Рогу, тому що тут виключно гуманітарний аспект. Сьогодні були завдані удари по готелю. Прес-секретар родом теж із Кривого Рогу. Сьогодні з ним спілкувалися і він каже, що в Кривому Розі вже не залишилося готелів. Тобто, це про щось говорить, це не випадковість. Завдані удари балістикою, і не один удар. Знову ж таки не випадковість. Як ви вважаєте, після цього удару українські війська будуть відповідати? Відповідь зрозуміла. Це не демонстрація сили - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що на будь-який удар "ти завжди отримаєш відповідь від такої країни, як Україна".

"Ми нічого не починали. Вони почали війну. Ми вчорашніми рішеннями демонстрували, що ми хочемо наблизити, хочемо закінчити цю війну. Але вбивати наших людей і не отримувати відповіді за це, то так не буде", - додав Зеленський.

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