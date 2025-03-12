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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Україна буде відповідати: Зеленський про удари по рф

Київ • УНН

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Президент Зеленський заявив, що атаки дронами є відплатою за російські удари по Україні, зокрема по Кривому Рогу. Він підкреслив, що Україна відповідатиме на будь-яку агресію.

Україна буде відповідати: Зеленський про удари по рф

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що залучення далекобійних дронів - справедлива відповідь на те, що робить росія з Україною, передає УНН.

Це відповідь на те, що росія робить з нами. Сьогодні, наприклад, були завдані удари не тільки по Кривому Рогу, але я наведу приклад Кривого Рогу, тому що тут виключно гуманітарний аспект. Сьогодні були завдані удари по готелю. Прес-секретар родом теж із Кривого Рогу. Сьогодні з ним спілкувалися і він каже, що в Кривому Розі вже не залишилося готелів. Тобто, це про щось говорить, це не випадковість. Завдані удари балістикою, і не один удар. Знову ж таки не випадковість. Як ви вважаєте, після цього удару українські війська будуть відповідати? Відповідь зрозуміла. Це не демонстрація сили

- сказав Зеленський.

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Він наголосив, що на будь-який удар "ти завжди отримаєш відповідь від такої країни, як Україна".

"Ми нічого не починали. Вони почали війну. Ми вчорашніми рішеннями демонстрували, що ми хочемо наблизити, хочемо закінчити цю війну. Але вбивати наших людей і не отримувати відповіді за це, то так не буде", - додав Зеленський.

Ракетний удар рф по Кривому Рогу: 14 поранених, серед них жінки у тяжкому стані12.03.25, 11:39 • 18635 переглядiв

Нагадаємо

Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.

Антоніна Туманова

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