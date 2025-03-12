Ракетний удар рф по Кривому Рогу: 14 поранених, серед них жінки у тяжкому стані

У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки рф поранено 14 людей, серед яких 9 жінок, у лікарнях перебуває 9 осіб, четверо у тяжкому стані, повідомив у середу голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

На зараз до 14 людей зросла кількість поранених внаслідок ранкової ракетної атаки, серед них 9 жінок - написав Вілкул.

У лікарнях, з його слів, перебуває 9 людей, з них четверо тяжких (у тому числі дві жінки 79-ти та 46-ти років) та один чоловік 58 років у вкрай тяжкому стані. "Лікарі роблять все можливе", - наголосив він.

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